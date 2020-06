Subteranele traficului de heroina din Ferentari: taxe de protectie, organizare draconica si femei folosite pe post de carausi

Probleme cu camatarii

Taxe de protectie percepute de clanul rival

Masuri speciale de protectie

Organizare "corporatista" in ghetoul din Ferentari

Dallas, un alt cartier al drogurilor

Ziare.

com

Procurorii DIICOT au descins joi la zeci de adrese din Bucuresti si Iasi intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Ancheta a inceput in 2018 dupa ce s-a constatat ca pe raza Municipiului Iasi s-a intensificat traficul de heroina, anchetatorii descoperind ca drogurile sunt cumparate din Ferentari, transportate la Iasi cu trenul si vandute consumatorilor.Pe parcursul anchetei, procurorii DIICOT aveau sa constate ca incepand cu luna ianuarie 2019, tot mai multi tineri din Iasi mergeau in Ferentari pentru a-si procura droguri. Procurorii au descoperit ca tinerii din Iasi erau aprovizionati de o grupare al carei lider actiona prin intermediul surorilor sale, dar si a altor persoane., arata procurorii DIICOT.Potrivit anchetatorilor, in luna martie a anului 2019, fiind vanat de camatari pentru datoriile acumulate la acestia, liderul gruparii si concubina sa au plecat in Marea Britanie.Dupa cateva luni, cand s-a reintors in tara, gruparea de traficanti de heroina si-a reluat activitatea.", mai spun procurorii DIICOT.Datele din dosarul DIICOT Iasi mai arata ca liderul retelei de trafic de heroina s-a asociat cu gruparea "Capai", "atat acesta cat si alti membrii ai gruparii fiind in trecut arestati si condamnati pentru savarsirea aceluiasi gen de fapte - trafic de droguri de mare risc - heroina"."Cu privire la gruparea infractionalase cunoastea faptul ca acestia actioneaza in municipiul Bucuresti, un segment important din gama larga de infractiuni savarsita de aceasta grupare constituindu-l traficul de heroina in zona cartierului Ferentari si nu numai. De precizat este faptul ca pe langa grupareain zona cartierului Ferentari actioneaza si alte grupari infractionale dintre care si gruparea infractionala cunoscuta sub denumirea deunii dintre membri acestei grupari fiind rude sau apropiati ai gruparii. Cu toate acestea, pentru a fi lasati sa isi desfasoare activitatea infractionala de trafic de droguri de mare risc - heroina in zona ghetoului din cartierul Ferentari, desi asociat cu grupareasuspectul era conditionat de plata in mod constant a unor sume de bani - asa denumitamembrilor gruparii", mai spun procurorii DIICOT.Procurorii sustin ca au strans probe din care reiese ca, dupa intoarcerea in tara din Anglia, liderul gruparii care le livra heroina dealerilor din Iasi si-a luat masuri speciale:- Identificarea si amenajarea unor locatii in care sa poata depozita in siguranta cantitatile de droguri si unde sa fie stranse sumele de bani obtinute din vanzarea acestora;- Largirea clientelei; inchirierea unui imobil in afara zonei ghetoului unde sa locuiasca fara a fi cunoscuta de ceilalti membri ai gruparii cu exceptia celor in care are suficienta incredere;- Stabilirea unui program strict, pe ture de schimb a membrilor gruparii care se ocupau de comercializarea en-detail a heroinei in zona ghetoului din cartierul Ferentari;- Identificarea unei surse sigure si stabile de aprovizionare cu heroina.Potrivit DIICOT, liderul gruparii de trafic de heroina era foarte precaut atunci cand transporta drogurile dintr-o parte in alta, apeland doar la anumite persoane in care avea suficienta incredere precum fiul sau sau un anume sofer de taxi , mai arata anchetatorii.Potrivit DIICOT, "locotenentii" liderului gruparii de trafic de heroina aveau misiunea de a supraveghea zona in care liderul si-a stabilit "sediul" pentru a semnala orice suspiciune legata de prezenta Politiei in zona., mai arata DIICOT.Ancheta procurorilor DIICOT a dus si la identificarea unui dealer important de pe piata drogurilor din Iasi., sustine DIICOT.Potrivit procurorilor, dealerul din Iasi transporta drogurile de la Bucuresti la Iasi cu trenul, folosindu-se de femei., a mai aratat DIICOT, care anunta ca l-a identificat si pe un alt dealer cu vechime din Iasi.La DIICOT Iasi au fost duse pentru audieri 25 de persoane.