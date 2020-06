Surse: Dosarul barbatului care a incendiat o tanara de 17 ani din Mehedinti a fost declinat la DIICOT. Motivul: Avea pe telefon mai multe inregistrari indecente

Ziare.

Sursele citate au precizat ca aceasta declinare a avut loc dup ace procurorii au constatat ca in telefonul lui Ion Turnagiu existau mai multe fisiere cu persoana vatamata minora in diferite ipostaze indecente.Barbatul a incercat sa se joi in arestul IPJ Mehedinti."In aceasta dupa-amiaza, un barbat pe numele caruia exista un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile si care se afla in Centrul de Retinere si Arest Preventiv, din cadrul Inspectoratului de Politiei Judetean Mehedinti, a incercat sa se sinucida, folosindu-se de obiectele vestimentare.El a fost descoperit de politisti, care i-au acordat primul ajutor pana la sosirea echipajelor medicale. In acest moment, cel in cauza a fost transportat la o unitate medicala, fiind sub paza si supravegherea politistilor", se afirma intr-un comunicat al IPJ Mehedinti.Turnagiu se afla in arestul IPJ Mehedinti din 13 iunie 2020. Victima acestuia, adolescenta de 17 ani, este in stare grava, intr-un spital din Bucuresti, unde a fost operata.Criminalul a fost condamnat la inchisoare pe viata, in 1994, pentru cinci crime savarsite pentru jaf in mai putin de un an. A fost eliberat conditionat din puscarie, in luna mai 2019, printr-o hotarare a Tribunalului Mehedinti, dupa 26 de ani si opt luni de inchisoare.