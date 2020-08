Tanar cu epilepsie, maltratat si obligat sa munceasca. Cererea de arestare preventiva a agresorului a fost respinsa

Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore in 25 august 2020 pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane. Tanarul racolat a muncit fortat in constructii si a fost adapostit in garajul din curtea inculpatului. Munca nu i-a fost renumerata, desi, intial, i s-a promis suma de 200 de euro pe luna, mancare si cazare, potrivit unui comunicat DIICOT Actul de identitate i-a fost retinut si a fost in permanenta supravegheat. Cu toate ca suferea de epilepsie, nu i s-a permis accesul la asistenta medicala. A fost adesea lovit cu diverse obiecte, cum ar fi cabluri electrice, lanturi, lopata sau ciocan.Maltratarile au fost confirmate si de concluziile raportului medico-legal al Serviciului Medico-Legal al Judetului Satu Mare, care a indicat multiple cicatrici, localizate la nivelul scalpului, toracelui posterior si membrelor superioare, care au necesitat 8-9 zile de ingrijiri medicale si care s-au produs in urma cu aproximativ 2-3 luni.Mai mult, inculpatul a facut publice, in mediul online, imagini si videoclipuri cu victima, in ipostaze denigratoare.Barbatul de 39 de ani nu ar fi la prima abatere. Acesta a mai recrutat anterior un tanar de 22 de ani, profitand de starea lui de vulnerabilitate, procedand in acelasi fel. I-a luat actul de identitate, l-a supravegheat in permanenta, l-a obligat sa munceasca fara sa il plateasca si l-a agresat fizic.Tribunalul Satu Mare a dispus respingerea propunerii formulate de catre procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Satu Mare fata de arestarea preventiva a inculpatului pentru o perioada de 30 de zile si a dispus luarea masurii arestului la domiciliu pe o perioada de 30 de zile.