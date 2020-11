VIDEO FOTO Pe cine ar fi vrut sa asasineze "demonii" din gruparea Hells Angels veniti la Bucuresti: "Aflasem, dar credeam ca este vorba despre ceva balcanic"

"Cand iti prajesti creierul cu multe substante, iti vin tot felul de idei. Acum fac legaturi cu niste mesaje mai vechi"

Laurentiu Cazan, presedintele Clubului de Motociclisti Gremium Nomads Romania, ne-a contactat marti seara, 24 noiembrie 2020, si ne-a spus ca el este tinta. Acesta sustine ca ar fi aflat cu doua saptamani inainte ca i se pregateste ceva, insa nu se astepta ca rivalii se gandeau sa il ucida."Noi am fost anuntati de doua saptamani de chestia asta, de la niste baieti care participasera la parastasul lui Daniel Chiras, cel care a murit in Spania, anul trecut. Au fost niste prieteni de-ai nostri la parastas si acolo a rasuflat putin si asta. Ne-am gandit de ceva balcanic, asa, de o spitalizare. Nimic mai grav. Pe neozeelandezi noi ii stiam de prin septembrie. Nu pareau ca ne-ar pune probleme, balcanic vorbind. Adica de batai, cum mai facem noi, uneori. In schimb, chestia asta cu asasinatul, din partea lui machedonul Marius (Marius Lazar, n.r.), cel arestat. Am inteles ca a si recunoscut la IGP ca a vrut sa ma asasineze, insa nu din probleme de club, ci din probleme personale, ca l-am injurat eu nu stiu cum. Dar eu cred ca a declarat asa sa excluda clubul din discutia asta", a explicat Alexandru Cazan pentru Ziare.com.Desi initial, anchetatorii vorbeau despre un asasinat, duminica, comisarul-sef Sergiu Popescu de la Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate din cadrul IGPR, a declarat ca politia face eforturi pentru protejarea "celor vizati".Alexandru Cazan spune ca politia se asteapta la razbunari din partea Gremium Nomads Romania."Politia nu a vrut sa aflam noi treaba asta pentru ca se gandeste ca ne vom razbuna. Noi suntem in grup 128. Mai multi decat sunt Hells Angels in Romania. Noi, Gremium, suntem in primii din lume, ca si fratie moto.Cand am intrat in Romania, ei au fost foarte suparati, 20 de MC-uri erau in Romania atunci. Din asociatia lor, multi au trecut de partea noastra. Am avut zeci de amenintari, insa amenintarile lor ne lasau reci pentru ca nu sunt de talia noastra ei. Mi s-a parut ca actioneaza ca o nevasta inselata.Ne-am gandit ca ne intalnim asa, noi-10, voi-10, ne batem. Dar bataia nu este este asasinare", a mai spus presedintele Gremium Nomads.Alexandru Cazan spune ca nu stia daca rivalii sunt implicati in traficul de droguri . "Oricum, daca banuia cineva, nu banuia ca e la scara asta.Noi, in grupul nostru, de exemplu, chiar am interzis sa se atinga oamenii de substante de genul asta. Nu numai sa nu le comercializeze, ci nici sa se atinga pentru propriul consum", a mai spus Cazan.Motociclistul spune ca nu a aflat cum a vrut Marius Lazar sa-l asasineze."Cand iti prajesti creierul cu multe substante, iti vin tot felul de idei. Nu stiu cum ar fi vrut sa ma asasineze. Inteleg ca s-a gasit si un pistol.Eu cred ca planuiau asta de mai mult timp. Am niste mesaje de la ei in care ne spuneau ca vor sa batem palma, insa eu cred ca inca de atunci planuiau eliminarea mea.Imi scriau ca noi, Hells Angels, vrem sa batem palma cu voi, ca noi nu vom avea niciodata nicio disputa si tot asa. Eu chiar am luat asta de buna. Ca daca vine unul si imi arata in fata ca nu ma sufera, il respect mai mult decat pe unul care imi arata dragoste in fata si ma ia de fraier.Am crezut ca oamenii vor prietenie si am lasat si noi garda jos.Acum imi dau seama ca mesajele acelea erau pregatitoare pentru ancheta . Ca ar fi spus: uitati, domnu'anchetator, noi eram in relatii bune. De ce sa ziceti ca noi eram dusmanii lor", a mai explicat Alexandru Cazan.Despre recompensa care era pusa pe capul sau, Cazan spune: "Am inteles ca 30-50.000 de euro. Cand am auzit de acest premiu ma gandeam ca suma sa nu fie prea mica, sa nu ma fac de ras Acum nu cred ca machedonul sa dea drumul asa la bani".Seful Gremium Nomads a mai spus ca nu credea ca "din pasiunea noastra de motociclisti sa se ajunga la asa ceva. Noi ne simtim parte integrata in societate, nu contra, nu paralela. Ne puteam bate de o mie de ori si ne puteam impaca de 1001 ori, nu sa ajungi la asasinate. Eu ma simt in legitima aparare orice as face impotriva lor, sincer.Marius Lazar, seful clubului de motociclisti Hells Angels Bucuresti, si cetatenii neo-zeelandezi Matthews Michael Murray si Johnson Marc Patrick au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, joi seara, 19 noiembrie, de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti in cadrul dosarului de trafic de droguri si instigare la omor instrumentat de DEA si DIICOT Instanta a fixat termen pe 16 decembrie pentru continuarea procedurii de extradareAutoritatile spun ca, "la data de 18.11.2020, procurorii DIICOT - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul DCCO au efectuat trei actiuni de prindere in flagrant "In cadrul primei actiuni operative au fost depistati intr-un apartament din Bucuresti doi cetateni neozeelandezi, membri ai gruparii Hells Angels, urmariti international prin Interpol, imediat dupa ce au negociat plata unei mari cantitati de cocaina ce urma sa fie trimisa din Mexic in Noua-Zeelanda, unde urma sa fie distribuita cel mai probabil cu sprijinul membrilor grupului de motociclisti Hells Angels", a spus duminica 21 noiembrie, comisarul-sef Sergiu Popescu de la Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate din cadrul IGPR.Apoi, "un membru important al gruparii de moticiclisti a fost depistat in Bucuresti, intr-un depozit, dupa ce stabilise detaliile preluarii unei cantitati de cocaina. Acesta stabilise o locatie sigura pentru organizatie de unde puteau fi preluate drogurile", a mai precizat politistul.Liderul gruparii de motociclisti Hells Angels din Romania este acuzat ca ar face parte dintr-o grupare internationala de traficanti de droguri si ar fi negociat si uciderea a doi rivali. Acesta a fost prins in cadrul celei de-a treia actiuni a politiei."O alta actiune a constat in surprinderea intr-o locatie din judetul Ilfov a liderului gruparii din Romania, cautat si el prin Interpol. Acesta avea supra sa 50.000 de euro in numerar si actele de proprietate a doua imobile, reprezentand o parte din plata unei cantitati de cocaina care ar fi trebuit sa ajunga in Romania", a mai spus comisarul sef Sergiu Popescu.Locatia unde se afla Marius Lazar, seful clubului de motociclisti Hells Angels Bucuresti era de fapt locul de intalnire pentru membrii gruparii.Politistul mai spune ca cei arestati nu se asteptau ca anchetatorii sa fie pe urmele lor si nici ca politia si procurorii vor descinde in forta peste ei.Mai multe moticiclete si doua masini de lux au fost confiscate in urma perchezitiilor.Traseul drogurilor din Noua ZeelandaAncheta a aratat ca, imediat dupa plasarea comenzii de catre liderul gruparii de motociclisti Hells Angels Noua Zeelanda, oamenii desemnati sa se ocupe de aceasta afacere au mers la Bucuresti.Drogurile, cocaina si metamfetamina, erau preparate in Statele Unite ale Americii. Erau apoi aduse in Romania, de unde erau transportate catre arhipelagul neozeelandez. O parte ramanea in Romania, de unde era distribuita inclusiv pe pietele din Europa de Vest.Ancheta de la Bucuresti a fost deschisa la cererea Departamentului de Justitie al Statelor Unite ale Americii.Citeste si: