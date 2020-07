Traficant de droguri, prins in flagrant cand vindea Ecstasy pentru o petrecere organizata intr-un club din Iasi

"La data de 12.07.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a inculpatilor R.L.M. si F.R.A. in varsta de 19, respectiv 20 de ani, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc", anunta DIICOT Una dintre cele doua persoane retinute a fost prinsa in flagrant sambata, la Iasi, in timp ce incerca sa comercializeze 85 pastile de ecstasy, care urmau sa fie distribuite participantilor la o petrecere ce urma sa aiba loc intr-un club din municipiu.La aceeasi data, a fost organizata, la Barlad, o a doua actiune de prindere in flagrant, a celuilalt inculpat, care era sursa de aprovizionare cu droguri de mare risc a celui prins la Iasi. Acesta incerca sa puna in vanzare 50 de pastile de escstasy, in schimbul sumei de 2500 lei.In cursul zilei de duminica, inculpatii urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Vaslui cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.