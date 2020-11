Noua membrii ai gruparii Mladinescu din Craiova, dusi in instanta cu sprijinul Eurojust

Suspectii au fost arestati in timpul unei actiuni din luna mai a acestui an in Romania si Finlanda, unde ar fi condus o retea care se ocupa cu plasarea de prostituate pe teritoriul acelei tari.Gruparea condusa de fratii Mladinescu au recrutat femei tinere victime din zonele rurale mai sarace din Romania pentru exploatare sexuala in Finlanda, adesea sub pretentii false.In timpul actiunii anchetatorilor au fost facute 14 perchezitii si au fost confiscate sase masini de lux, o proprietate, telefoane mobile, laptopuri, chitante de transfer de bani si 45.000 EUR in numerar.Anchetele din Finlanda au fost deschise inca de anul trecut, la cererea autoritatilor romane.Operatiunea la fata locului a fost condusa in Romania de Directia de Investigare a Criminalitatii Organizate si Terorismului - Serviciul Teritorial Craiova si Brigada pentru Combaterea Criminalitatii Organizate din Craiova. In Finlanda, operatiunea a fost coordonata de districtul de urmarire penala din Finlanda de Sud, in cooperare cu Departamentul de Politie din Helsinki si executata in timpul actiunii de catre autoritatea politiei.Citeste si: