Povestea "Super leului". Cum au reusit trei persoane sa puna in circulatie bacnote false de 100 de lei aproape imposibil de identificat

Gruparea a actionat in ultimii 6 ani

Prejudiciu de 2,2 milioane de lei

Concret, cei trei ar fi pus in circulatie peste 22.000 de bacnote, falsurile fiind extrem de bine realizate, avand toate elementele de siguranta, motiv pentru care anchetatorii le-au numit "Super lei". Pentru depistarea autorilor s-au coroborat datele din peste 800 de dosare penale, noteaza anchetatorii intr-un comunicat de presa.Cei trei inculpati au fost trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, falsificare de moneda, complicitate la falsificarea de moneda, punerea in circulatie de valori falsificate, detinerea de instrumente in vederea falsificarii si inselaciune "In perioada 2014 - 24.06.2020, cei trei inculpati au constituit un grup infractional organizat care a actionat in scopul falsificarii de bancnote din cupiura de 100 lei si inducerea in eroare a persoanelor vatamate prin punere in circulatie a acestora", arata comunicatul.Astfel, in mod repetat si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, liderul gruparii, cu sprijinul celorlalti membri, a falsificat un numar de 23.042 bancnote din cupiura de 100 lei, dintre care a pus in circulatie un numar de 22.716, producand astfel un prejudiciu total in valoare de 2.271.600 lei."La nivelul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au fost desfasurate activitati de monitorizare a fenomenului de plasare a acestui tip de contrafacere, iar ca urmare a calitatii superioare a reproducerii, fiind realizate pe suport de polimer si avand imitate toate elementele de siguranta destinate publicului (inclusiv microperforatiile, banda iridescenta, imagine latenta, fereastra transparenta, cerneala care isi schimba culoarea, imprimare vizibila in lumina ultravioleta), fals aproape imposibil de identificat de catre persoanele care intrau in posesia acestora, acesta a fost codificat sub denumirea de Super-Leu", conchide comunicatul de presa al DIICOT.