Un barbat care a santajat o minora cu publicarea unor imagini compromitatoare a fost retinut

Barbatul vizat este banuit de savarsirea infractiunilor de santaj, act sexual cu un minor si pornografie infantila.Acesta, in luna martie 2020, ar fi santajat o tanara de 17 ani, cu publicarea unei fotografii compromitatoare (cu caracter pornografic), in schimbul intretinerii de raporturi sexuale cu el.In urma perchezitiei au fost ridicate: un telefon smart, 4 stick-uri de memorie, un card memorie, un micro SD.Barbatul a fost retinut, in urma audierilor de ieri, astazi urmand sa fie prezentat instantei, cu propunere de arestare preventiva.In actiune au fost angrenati si jandarmi