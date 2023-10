Un credit pentru o operatie estetica i-a dat de gol pe escrocii care au pacalit bancile cu 4 milioane de lei

O tanara care voia sa faca un credit pentru o interventie chirurgicala estetica in Turcia a dat de gol o retea de escroci din Capitala, specializata in obtinerea de imprumuturi bancare in baza unor acte falsificate. Prejudiciul: 3,7 milioane de lei in dauna mai multor banci si IFN-uri (institutii financiare nebancare - n.red.).

Un caz care a fost intens mediatizat saptamana aceasta. Persoane cu studii medii si cu situatie materiala precara au accesat imprumuturi/credite, pretinzand, in mod mincinos, ca sunt angajate si obtin venituri salariale peste medie pentru a putea achita ratele lunare.

Era vorba de persoane care nu aveau loc de munca sau o sursa sigura de venit si nici nu detin bunuri mobile/imobile care ar putea constitui obiect al unei masuri asiguratorii in vederea recuperarii prejudiciului. Acestea nu plateau ratele, iar bancile si IFN-urile erau pacalite.

Reteaua care falsifica acte pentru credite

Potrivit procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) care au anchetat acest caz, in spatele solicitantilor de credite se afla o retea foarte bine organizata.

Gruparea controla mai multe societati comerciale, iar membrii acesteia aveau roluri bine stabilite. Unii dintre membrii ei racolau posibilii "clienti", altii se ocupau de consilierea acestora.

"Specialistii" gruparii se ocupau de intocmirea in fals de contracte individuale de munca, adeverinte de venit, rapoarte per salariat etc. si remiterea acestor inscrisuri solicitantilor produselor de creditare.

Nu in ultimul rand, alti membri ai gruparii raspundeau la telefoane, erau "directori de Resurse Umane", atunci cand functionarii bancari sunau sa confirme datele depuse la accesarea creditului.

Sefii retelei insoteau persoanele la sediul bancii, pentru a se asigura ca solicitantii creditelor le vor remite partea convenita din sumele de bani obtinute.

Comisionul standard era de regula in jur de 55%, dar varia in functie de valoarea imprumutului. Gruparea viza mai multe tipuri de creditare: credite de nevoi personale, credite ipotecare, carduri de credit, lesinguri auto etc.

Procurorii DIICOT au retinut in acest caz 3 persoane, iar 9 persoane au fost plasate sub controlul judiciar.

Creditul pentru operatia estetica

Potrivit unor surse judiciare, ancheta in acest caz a demarat dupa ce o tanara care voia sa-si faca o interventie estetica in Turcia a incercat sa ia un credit. O prietena s-ar fi oferit sa o ajute sa obtina un credit de nevoi personale, avand in vedere ca femeia nu dispunea de resurse financiare suficiente.

Tinerei i s-a precizat ca va fi angajata scriptic in cadrul unei societati si o sa fie ajutata sa obtina creditul, cu conditia ca, dupa obtinerea imprumutului, sa-i remita 35% din valoarea acestuia, sub pretextul platii contributiilor catre stat aferente contractului de munca incheiat.

Fapt care s-a si intamplat. Primele doua cereri de a primi credite au fost insa respinse de banci, dar tanara a fost "mutata" cu serviciul pe alta firma, pentru a incerca a treia oara. Dua ce a discutat insa cu un prieten care era broker de credite, ea a renuntat la aceste demersuri si a povestit totul la DIICOT.

Interceptarile

Documente de la mai multe societati, sute de acte bancare, interceptari si monitorizari sunt probe ale procurorilor DIICOT in acest caz, potrivit dosarului aflat pe masa judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti.

"Liderul grupului are cunostinte in randul brokerilor bancari, acestia inducandu-i unitatile bancare la care trebuie sa fie inregistrate cererile de creditare pentru ca sansele de aprobare sa fie mai mari", explica un detaliu important procurorii DIICOT.

Cei implicati in aceasta afacere erau foarte prudenti la interceptari si schimbau frecvent cartelele telefonice.

Cum decurgeau discutiile cu reprezentantii bancilor

Zeci de interceptari intre functionari bancari si falsi directori de Resurse Umane au fost depuse in dosarul de la tribunal. Reprezentatii bancilor voiau sa verifice daca datele depuse sunt conforme cu realitatea.

In cazul prezentat de Ziare.com, falsul director de Resurse Umane ii transmite reprezentantului bancii ca "angajatul" sau a avut ultimul salariu brut in valoare de 6.679 lei, iar salariul net era de 3.907 lei,

Fals director: Alo?

Reprezentant banca: Alo, buna ziua.

Fals director: Buna ziua.

Reprezentant banca: De la X (numele bancii este anonimizat din motive ce tin de confidentialitatea anchetei - n.red.) va sun. Societatea X. (numele firmei este anonimizat din motive ce tin de confidentialitatea anchetei - n.red.) SRL?

Fals director: Da.

Reprezentant banca: Numele meu este A*** D***.

Fals director: Da.

Reprezentant banca: Pentru confirmarea unei adeverinte de venit a unui angajat al dumneavoastra, mi s-a dat numarul dumneavoastra de telefon.

Fals director: Va rog, daca spuneti, dar cred ca stiu despre cine este vorba, despre doamna V***, nu? Ca a fost o problema cu numarul.

Reprezentant banca: Da.

Fals director: ...ca nu avem fix, ca nu avem, asta-i situatia, asa..

Reprezentant banca: Nu ca nu aveti fix, nu aveti numar de telefon pe nicio pagina de Internet.

Fals director: Pentru ca nu lucram, eu am inteles, daca nu ne intereseaza.

Reprezentant banca: Eu v-am inteles, dar v-am spus care a fost de fapt problema.

Fals director: Da, deci pe noi nu ne intereseaza, asta-i situatia, ce sa facem? Daca seful, da. Cu ce va pot ajuta?

Reprezentant banca: Sa-mi spuneti, va rog, doamna este angajata pe perioada determinata sau nedeterminata?

Fals director: Nedeterminata.

Reprezentant banca: Incepand cu data de? 19?

Fals director: Stati numai putin. Sa ma uit, sa nu va...

Reprezentant banca: ...sigur...

Fals director: 19 aprilie 2017.

Reprezentant banca: Imi puteti spune va rog ultimul venit net incasat de doamna?

Fals director: Da. Stati numai putin ca mi s-a blocat asta. Stati putin ca mi s-a blocat asta si pana nu se gandeste putin nu pot sa intru pe salarii.

Reprezentant banca: Stati linistita. Nu este nicio problema. Astept. Pana atunci imi puteti spune va rog cu cine am placerea?

Fals director: P*** A***. Sunt sef Resurse Umane, sunt in locul doamnei. Doamna este in concediu si...daca nu ma-nsel, stati numai putin, are vreo 3.258, dar stati sa va spun exact, ca nu-mi ...se gandeste. Stati asa ca-l inchid si deschid din nou ca sa va spun exact, ca poate ma mai intrebati ceva si sa nu fac vreo greseala. L-am inchis si l-am deschis din nou. Lucram in ceva si...

Reprezentant banca: Am inteles.

Fals director: ...am iesit repede, mi s-a blocat ca aveam multe fisiere deschise.

Reprezentant banca: Am inteles.

Fals director: Domnisoara, am vazut ca m-ati sunat si ieri, eu am incercat sa sun inapoi.

Reprezentant banca: Nu merge pentru ca este numar de centrala.

Fals director: Bine si la noi asta e numar de serviciu si toata lumea si vorbesc si vorbesc si nu pot sa ...inchid, exact.

Reprezentant banca: Da, era ocupat de cate ori...

Fals director: ...si nu pot sa inchid sa raspund altcuiva, am incercat ieri sa sun ca nu stiam ca sunteti dumneavoastra, si am aflat ca...da...si lucrati? Lucrati, nu? Si de sarbatori?

Reprezentant banca: Da.

Fals director: Si noi avem un program infernal, acum toata lumea...comanda, e aglomerat si orasul si telefoanele si...

Reprezentant banca: Da. Asa este si la noi.

Fals director: Este...zici ca a innebunit lumea, parca nu mancam toti cu aceeasi gura.

Reprezentant banca: Pai sunt Sarbatorile...de obicei se intampla asta.

Fals director: Sunt Sarbatorile, da.

Reprezentant banca: Da, de obicei e lumea agitata de Sarbatori.

Fals director: Lumea agitata si...haide ma...asa deci are ultimul brut 5.570 si netul 3.258.

Reprezentant banca: Asta este pe ce luna? Ca pe adeverinta vad ca are alte valori.

Fals director: Stati numai putin, stati putin. Asa. Nu. Deci 6.679 cu 3.907, aia era inainte de marire.

Reprezentant banca: Am inteles. E-n regula.

Fals director: Da, si eu va multumesc.

Reprezentant banca: Va multumesc frumos. O zi buna va doresc. La revedere.

Fals director: Si eu va multumesc.

Angajarea fictiva si creditul

In dosar sunt zeci de marturii ale unor persoane care au apelat la aceasta retea pentru credite. Un barbat a povestit ca a ajuns sa faca un credit fictiv, la sfaturile unui prieten. Acesta i l-a recomandat unei persoane pe nume Gicu.

"Gicu mi-a propus initial sa contractez un credit, iar din banii ce urma sa ii obtin sa ii inmanez jumatate. De asemenea, mi-a spus ca o sa ma angajeze la o firma, ca imi plateste din urma salariul, fara a fi nevoie sa ma prezint la munca.

Cu aceeasi ocazie, acesta m-a mai rugat sa il ajut cu achizitionarea unor produse electrocasnice pentru care urma sa ma plateasca. Am fost de acord cu propunerea acestuia si i-am dat lui Gicu o copie dupa cartea mea de identitate", povesteste barbatul.

Creditul, impartit

De actele pentru angajarea fictiva si demersurile la banca s-a ocupat Gicu. Barbatul doar s-a dus la banca si a semnat contractul de credit.

"Functionarul bancar mi-a dat sa semnez contractul de credit si alte documente legate de credit, nu am citit niciun document, nu stiam despre ce suma de bani este vorba, functionarul spunandu-mi ca o sa imi dea aproximativ 10.000 de euro, probabil avand in vedere salariul care era declarat.

Am semnat actele si am plecat. La cateva zile m-a sunat Gicu, sa ne intalnim in zona Delfinului.

In aceeasi zi, ne-am intalnit si ne-am indreptat spre X (am anonimizat numele bancii din motive ce tin de confidentialitatea anchetei - n.red.), unde semnasem contractul.

M-am dus singur in interiorul bancii, la acelasi functionar bancar, unde si de data aceasta am mai semnat 3-4 hartii, fara a sti ce semnez, in spatiile indicate de functionar care mi-a spus ca mi-a deschis un cont in care mi-a virat suma de 46.000 de lei si sa mai astept 20-30 de minute, pentru ca banii sa intre in cont", continua povestea barbatul.

Dupa ce banii au fost virati, acesta i-a scos din cont: "Am retras toata suma de bani din cont (46.000 de lei), i-am inmanat lui Gicu 26.000, iar eu am oprit 20.000 de lei".

