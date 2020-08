Un student israelian din Cluj platea mancarea comandata online cu carduri "de lux" fraudate. Cum a fost prins tanarul

Tanarul a fost trimis in judecata dupa ce a comandat mancare online si a platit cu carduri fraudate.Un an si doua luni de inchisoare cu suspendare. Aceasta este pedeapsa primita de un student israelian din Cluj, acuzat ca in cursul anului 2017 a comandat online zeci de portii de mancare pentru care a platit cu carduri fraudate. Ancheta in acest caz a fost deschisa dupa ce firma care administra platforma hipmenu.ro (integrata intre timp in foodpanda) a sesizat Politia cu privire la faptul ca in perioada 29 septembrie - 13 octombrie 2017, un utilizator al aplicatiei de comenzi online a plasat 51 de comenzi de mancare folosind pentru plata sapte carduri care au fost semnalate ca posibil fraudate intrucat emitentul cardului sau banca la care a fost deschis contul refuza tranzactia pe motive de frauda In urma verificarii cardurilor a reiesit ca toate sunt carduri de credit, emise de institutii bancare din Israel si Rusia, unele dintre ele fiind carduri de nivel WORLD BLACK. Despre aceste carduri procurorii sustin ca sunt cele mai exclusiviste carduri din lume, unele fara limita de credit, si se obtin de persoanele extrem de bogate pe baza de invitatie din partea bancii sau a emitentului de card, costul de emitere fiind de pana la 7.500 USD , iar taxa anuala de administrare de pana la 2.500 USD.Ancheta a scos la iveala ca in cazul a 23 de tranzactii platile au fost efectuate in contul firmei care livra mancarea, iar in cazul a 28 de comenzi platile au fost refuzate. Procurorii nu au reusit sa afle cu exactitate cum a reusit studentul israelian din Cluj sa faca rost de datele cardurilor fraudate. "Din probele obtinute nu s-a reusit stabilirea cu exactitate a provenientei cardurilor fraudate pe care le-a folosit inculpatul. Acesta a sustinut cu ocazia audierii in calitate de suspect, ca le-ar fi primit telefonic de la un prieten din Israel", se arata in dosar.Dupa ce a achitat in totalitate prejudiciul in valoare de 9.271 de lei, studentul si-a recunoscut faptele, beneficiind de o reducere a pedepsei. Astfel, pedeapsa primita de student este de un an si doua luni de inchisoare cu suspendare, tanarul fiind obligat sa presteze si 60 de zile de munca in folosul comunitatii. Sentinta nu este definitiva, putand fi atacata cu apel la Curtea de Apel Cluj.