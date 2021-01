Un tanar de 25 de ani a cerut materiale pornografice de la o fata de noua ani. DIICOT cerceteaza cazul

Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau, impreuna cu procurorii DIICOT - B.T. Buzau, au facut, joi, patru perchezitii domiciliare, in judetul Sibiu, la imobilele unui tanar de 25 de ani, banuit de pornografie infantila si corupere sexuala a minorilor.CITESTE SI: Traficantii din clanul Sandulache, inca 73 de ani de inchisoare in Spania. Acestia executa deja o pedeapsa de 108 ani Potrivit anchetatorilor, in perioada 30 decembrie - 9 ianuarie, tanarul ar fi contactat o fata de 9 ani, din Buzau, prin intermediul unei aplicatii gratuite de mesagerie.Ulterior, folosind acest canal de comunicare, ar fi dezvoltat o relatie de aparenta amicitie, in cadrul careia barbatul i-ar fi expediat copilei materiale pornografice produse de el insusi si reprezentand persoana sa in ipostaze sexuale explicite ori alte materiale sexuale de acelasi gen, preluate de pe diferite site-uri web. Totodata, fata i-ar fi expediat in mai multe randuri tanarului, la solicitarea acestuia, fotografii si clipuri video cu caracter pornografic, ce o infatisau.Dupa descinderile de joi dimineata a fost pus in executare un mandat de aducere, barbatul urmand a fi adus la sediul DIICOT - B.T. Buzau, pentru audieri.Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.Cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii si documentarii intregii activitati infractionale a tanarului, pentru pornografie infantila si corupere sexuala a minorilor.La activitati au participat politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Sibiu si luptatori de la Serviciul pentru Actiuni Speciale Sibiu.CITESTE SI: Procesul in care este judecata fosta deputata Andreea Cosma se reia de la zero. Fiica fostului baron de Prahova a fost trimisa in judecata in 2015