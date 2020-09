Unde a ajuns Giorgiana Hosu dupa demisia de la sefia DIICOT. Procuroarea a fost transferata pe alt post a doua zi dupa demisie

"Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa suplimentarea ordinii de zi, a hotarat continuarea activitatii doamnei procuror Hosu Elena - Giorgiana in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, incepand cu data de 26.09.2020, ca urmare a eliberarii din functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, prin demisie, incepand cu data de 25.09.2020", se arata in decizia CSM Giorgiana Hosu a solicitat CSM sa-si continue activitatea ca procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Serviciul de indrumare si control.Hosu a demisionat saptamana trecuta de la sefia DIICOT, dupa ce sotul sau, fostul politist Dan Hosu, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu suspendare in dosarul 'Carpatica Asig', pentru savarsirea infractiunilor de instigare la acces ilegal la un sistem informatic si instigare la folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii.