Sectia pentru procurori a CSM sustine reducerea vechimii necesare pentru accederea in cadrul DNA si DIICOT

"Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public in sensul transmiterii de catre CSM a unui memoriu amicus curiae Curtii Constitutionale, in sustinerea sesizarii formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la dispozitiile legale de reducere a vechimii necesare pentru accederea in cadrul DNA si DIICOT, pentru corecta informare a opiniei publice, Sectia pentru procurori a CSM precizeaza ca sustine pozitia exprimata de DNA si DIICOT in memoriul amicus curiae transmis Curtii Constitutionale de catre aceste doua institutii.Sectia pentru procurori a CSM apreciaza ca prevederile criticate prin obiectia de neconstitutionalitate nu contravin dispozitiilor constitutionale, iar modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, in sensul reducerii vechimii necesare pentru functionarea procurorilor care activeaza in cadrul DNA si DIICOT este un demers necesar, avand in vedere lipsa acuta de personal cu care s-au confruntat cele doua institutii in mod constant in ultimii ani", se arata intr-un comunicat remis marti AGERPRES.Sectia pentru procurori a CSM atrage atentia ca functionarea in parametri corespunzatori a DNA si DIICOT trebuie sa ramana o preocupare pentru toate autoritatile statului in vederea asigurarii unui stat de drept.Pe 9 iulie, DNA si DIICOT au trimis Curtii Constitutionale un memoriu cu privire la sesizarea formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie referitoare la neconstitutionalitatea prevederilor Legii pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara.Sesizarea Instantei supreme se refera la modificarile adoptate recent de catre Senat, prin care se reglementeaza transferul magistratilor in cadrul instantelor si parchetelor prin intermediul CSM si conditii de vechime reduse de la zece la sapte ani pentru procurorii DNA si DIICOT.DNA si DIICOT sustin ca reducerea vechimii de la 10 la sapte ani pentru accederea intr-un post de procuror la cele doua parchete este un demers legislativ necesar, mentinerea acesteia la 10 ani, in conditiile existentei unui deficit de personal de 40%, fiind de natura sa conduca la o gestionare precara a fenomenului criminalitatii organizate si coruptiei la nivel inalt."Mentinerea unei vechimi de 10 ani pentru accederea la postul de procuror in cadrul DNA si DIICOT, in conditiile in care conduce la permanentizarea deficitului acut de personal, este de natura sa conduca la o gestionare precara a fenomenului criminalitatii organizate si coruptiei la nivel inalt, sa creasca riscurile pentru ordinea publica si siguranta cetateanului, asociate acestor tipuri de infractiuni si sa duca la imposibilitatea indeplinirii obligatiilor asumate de autoritatile nationale din perspectiva conventiilor internationale impotriva coruptiei, strategiilor de combatere a criminalitatii organizate si coruptiei la nivelul Uniunii Europene, strategiei europene de securitate si strategiei Uniunii Europene in materie de droguri ", afirma semnatarii memoriului.