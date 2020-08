VIDEO FOTO Povestea neromantata a infractorilor din clanul Duduianu: Santaj, trafic de persoane si droguri, crima sau spagi in Justitie

Pelerinaj la palat

Primul pas: Din Sintesti, in Pantelimon

Foto: Facebook/ Florin Mototolea

Arogantele

Spaga, negociata cu lejeritate

Segher: "Aveti grija ca eu mor"

Foto: YouTube/ Elena Duduianu (captura)

Foto: Facebook/ Florin Mototolea

La moartea Imparatului: Copilul meu, ma duc la Dumnezeu

Foto: Facebook/ Cristofor Duduianu

"Mi-am profesionat pumnu' meu"

Foto: Facebook/ Florin Mototolea

Regele, condamnat pentru santaj si camata

"Am pofta de viata pana la 100 de ani"

Foto: Facebook/ Florin Mototolea

Foto: Ziare.com

Clanul Duduianu este considerat printre cele mai violente din Bucuresti. Membrii gruparii de crima organizata nu ezita sa-si expuna in mod public opulenta, pe retelele de socializare: vile luxoase, masini scumpe sau petreceri fastuoase.Saptamana aceasta, gruparea si-a pierdul liderul, pe Florin Mototolea, la varsta de 39 de ani. Cunoscut drept "Emi Pian", barbatul a fost executat, marti noapte, in stil mafiot, de un rival, pe o strada din Sectorul 6 al Capialei. "Nu te vom uita niciodata! Regele Emi Pian", este mesajul afisat in fata "palatului", vila familiei din cartierul Rahova, in care a locuit interlopul.Sute de persoane au venit in pelerinaj in ultimele 48 de ore, la priveghiul lui Florin Mototolea, iar manelisti de top au jelit la sicriul interlopului. Funeralii demne de un rege al lumii subterane din Capitala.In semn de regret, celebrul Florin Salam a compus o piesa: "."De altfel, in noaptea 5-6 august, Florin Salam a cantat ore intregi la sicriul lui Florin Mototolea. Inregistrarile s-au viralizat pe YouTube, Tik-Tok si Facebook si au strans sute de mii de vizualizari.Povestea clanului Duduienilor incepe inca de la sfarsitul anilor '80 in comuna Sintesti (Ilfov), "raiul" furturilor de fier vechi. Pentru ca localitatea era prea mica pentru ambitiile lor, fratii Ion, Cristofor sisi-au unit fortele si au intrat in "afaceri" in Pantelimon- Sectorul 2 al Capitalei. In aceasta actiune nu au venit singuri, ci insotiti de alte factiuni ale familiei. In caz de nevoie aveau ajutoare la indemana.Ferocitatea acestora au dus imediat clanul pe lista celor mai periculoase grupari infractionale din Capitala. Daca, la inceput, se ocupau cu furturi de fier vechi sau de spargeri de locuinte, clanul Duduianu s-a facut un renume din infractiuni comise cu violenta . Au mai fost saltati pentru taxe de protectie, camatarie si santaj.Unii dintre ei au lasat multi oameni fara case dupa ce i-a obligat, prin lipsire de libertate, sa semneze acte pentru presupuse datorii sau incercau sa vanda, cu acte false, diverse imobile. Alti membri ai gruparii au fost cercetati pentru infractiuni grave, talharie, proxenetism, omor si trafic de droguri. Printre membrii gruparii care s-au remarcat in ultimele decenii: Miltiade Vaduva, zis Seif, Radu Reget, zis Denom, Vasile Duduianu, zis Estronom si Mircea Vitalis Duduianu.Potrivit traditiei nescrise a clanului, cei mai in varsta capi ai gruparii se retrag in comuna Sintesti (Ilfov) de unde sunt originari.In 2011, doi dintre liderii Duduienilor chiar au incercat aroganta suprema in lumea crimei organizate: sa cumpere sentinte judecatoresti. Petrisor Duduianu (si-a schimbat ulterior numele in Nicolae), zis Cristofor, si Niculae Duduianu, zis Pian, au apelat la intermediarii din reteaua judecatoarelor de la Tribunalul Bucuresti, Viorica Dinu si Antonela Costache. Miza era obtinerea unor achitari/ sentinte usoare sau revocarea unor masuri preventive.Intermediara, Angela Cirlan, se lauda: "A venit cineva la mine pentru Cristofor. Si e singuru' care a luat achitare. Cine era in dosaru' ala, ma. Nenorocori! Treizeci si noua de insi. Cu Caranii, cu toti. Omoruri, nenorociri. Prostii in loc sa vina la mine sa-i scap pe toti, au facut ce n-au facut ca n-au luat de ... I-am spus lu' asta () ca vreau achitare. Si i-am dat". "Eu i-am dat achitare. A fost singurul din 38 sau 39," se lauda femeia. In final, pe firul negocierilor au intrat procurorii DNA.Interceptarile dezvaluiau lejeritatea cu care Duduienii negociau sumele de bani in schimbul unor sentinte. De exemplu, cand s-a pus in discutie eliberarea fiului lui Cristofor Duduianu, interlopul fin cunoscutor al Codului penal spunea: "e usoara situatia. E la deranjul linistii publice si vatamare corporala simpla. Are unu - cinci ani incadrare, ma!", "".Planul a fost ca si facut: "sa se pregateasca cu cinzeci de mii... luam si noi, treizeci de mii afara". "Si nu, si nu luam nici un ban inainte cu doua zile, da, si nu ia, eu ii zic tot asa! Cand ii duce la prelungire. Ai inteles?".In mod similar, Niculae Duduianu, zis Pian, voia o sentinta mai blanda pentru fratele sau, Ion Duduianu, zis Segher. "Vino cu o mie de euro, ca sa dirijez, sa fie in zilele care vreau eu. Tre' sa fie marti sau miercuri la intaia penala sau vineri la a doua. Iti promit ca eu vorbesc," cerea femeia, doar pentru dirijarea dosarului la judecatorul potrivit."Am vorbit de tine, pe ce data ai tu? Pe 29 acum, bun. A zis ca sa vada ce se poate face (r) Vino luni seara, ca ma duc acolo - sa. Voi sunteti trei, nu? Sau patru? Patru sunteti (inculpati in dosar- n.red.). Dati si voi un patruzeci de mii. Eu iti spun, Piane. Vii luni seara la mine, da-mi toate numele lor cum ii cheama. Eu nu iau bani pana cu o zi inainte (n.n. referire la termenul de judecata) Noi suntem cei mai corecti," spunea intermediara.Ion Duduianu, zis Segher, dar caruia multi ii spuneau "Faraonul", a decedat in 2018 la Spitalul Orasenesc din Gaesti unde a fost adus dupa ce i s-a facut rau in Penitenciarul din Gaesti. Interlopul executa o pedeapsa de 10 ani pentru pentru camatarie, constituire de grup infractional organizat si trafic de persoane. Decesul a avut loc cu o saptamana inainte de a intra in comisia de liberare conditionata."El se stia cu probleme cardiace. Avea antecedente. Mai suferise un infarct. La cateva secunde dupa ce a fost adus cu dureri in piept a intrat in stop cardiorespirator. O ora a durat resuscitarea. Nu s-a mai putut face nimic", declara un oficial al Penitenciarul Gaesti.Surse medicale declarau atunci Ion Duduianu ar fi a presimtit ca o sa moara. Cand a fost dat jos din ambulanta le-a spus cadrelor medicale: "Aveti grija ca eu mor".Au fost funeralii uriase care au durat mai multe zile. Manelistii Adrian Minune, Sorin Copilul de Aur, Dorel de la Popesti, formatia lui Dan Bursuc, dar si multi altii, au cantat la sicriul lui Segher. Au curs dedicatii cu zeci de mii de euro, dar si rauri de lacrimi.La inmormantarea interlopului din cimitirul Tunari au participat sute de persoane. Zeci de masini de lux s-au incolonat in spatele camionului pe care se afla sicriul, iar Sorin Copilul de Aur transmitea dedicatiile. Ceremonii funerare demne de un faraon.La doua luni dupa acest incident, in decembrie 2018, a murit si fratele lui Segher si Pian, Cristofor Duduianu, zis Imparatul. S-a intamplat pe un pat de spital din Bucuresti, dupa ce a fost adus in coma direct din unitatea spitaliceasca a inchisorii Rahova, unde era inchis pentru mai multe fapte grave. Probemele cu diabetul s-ar fi agravat brusc.In mod similar, funeraliile in cazul Imparatului au fost pe masura. Inmormantarea a avut loc in comuna Lilieci (Ialomita), iar la ea au participat mai multi manelisti: Florin Salam, Adrian Copilul Minune sau Sorinel Pustiu. In ultima noapte de priveghi, Florin Salam a cantat langa catafalcul unde era depus trupul neinsufletit al lui Duduianu. Alaturi de el era unul dintre fiii Imparatului, Anaser Duduianu, cel care prelua conducerea familiei."Nu intra mancarea in mine, pleci, tata, de langa mine! / Si raman cu fratii mei, fara tata langa noi", "Ies afara, incep si zbier, mor cu foc de Anaser / Care il astepta acasa si acum il vede mort pe masa / Il astepta cu nerabdare, sa scape de inchisoare ", "Iarta-ma copilul meu, ca te las cand ti-e mai greu / Copilul meu, ma duc la Dumnezeu / Insa eu te rog ceva, sa nu-ti lasi familia", "Patru ani te-am asteptat si acum rau te-am suparat / Tu cand ai venit pe acasa, iti vezi tatal mort pe masa", canta Florin Salam.Dupa moartea celor doi frati, Niculae Duduianu (60 de ani), zis "Pian", a preluat conducerea clanului. In 2019, el a fost condamnat la inchisoare pentru ca a trecut intentionat cu masina peste un pieton care traversa regulamentar. Asa ca "Emi Pian" a fost nevoit sa preia el conducerea, desi avea doar 39 de ani.Intr-o inregistrare video, postata pe Facebook, "Pian" ii tinea in acest an fiului sa adevarate lectii de viata, dar si despre cum este in penitenciar . Postarea cu aproape 400.000 de vizualizari a fost realizata in aprilie 2020, cand Pian era intr-o permisie din penitenciar."Am avut foarte multe batai si eu n-am luat bataie de la nimeni. Eu nu am luat bataie unu la unu de cand sunt. Pentru ca eu m-am nascut si mi-am profesionat pumnu' meu. In momentul in care nu mai puteaam sa mai duc, apucam altceva. Apucam un cutit, ceva .. Si-asa, cati a sarit pe mine, sa am bine eu si sanatate, si ... nu m-a durut nici in pantofi. (..)Batai ... Batai am facut, ca atuncea nu iesea nimeni din tara, si tot ce exista smecher era pa la puscarie. Si atunci, cautai pa toate caile sa-si vezi da treaba ta, sa poti sa te liberezi. Da daca nu puteai, n-aveai incotro, am avut 280 de rapoarte. Si am facut 5 ani in termen," spunea Pian.Florin Mototolea avusese o singura problema cu legea si a fost condamnat definitiv, pe 13 octombrie 2017, la 3 ani si 8 luni pentru infractiunile de santaj, camata si influentarea declaratiilor. Potrivit actelor din dosarul de condamnare, totul a inceput in ianuarie 2016, intr-o vila din Dobroesti (Ilfov), unde era organizata o partida de zaruri (barbut) la care participau mai multe persoane.Florin Mototolea, zis Emi Pian, imprumuta persoanele care pierdeau sume de bani si care doreau sa mai joace pentru a recupera sumele pierdute, acest imprumut fiind conditionat de perceperea unei dobanzi cuprinse intre 10% - 35%/zi.Unul dintre jucatorii de barbut care pierduse toti banii s-a imprumutat la Emi Pian cu suma de 20.000 lei pentru a continua jocul. Interlopul l-a imprumutat, dar barbatul a pierdut si acesti bani. La sfarsitul partidei de zaruri, Emi Pian i-a cerut drept gaj autoturismul marca Audi Q7.Problemele au aparut in momentul in care barbatul care a imprumutat banii si-a stins datoria si a cerut masina inapoi. Emi Pian a sustinut ca a vandut-o si ca nu-i mai da nimic inapoi, mai ales ca jucatorul de barbut avea si o datorie mai veche la el. In acest moment, pagubitul a sesizat Politia.Judecatorii care l-au condamnat pe acesta precizau ca Florin Mototolea este o persoana cu un nivel de scolarizare redus (6 clase), nu are o ocupatie, nu are loc de munca, obtinand venituri din acordarea de imprumuturi cu dobanda.In fata, agistratilor, in ultimul cuvant, Florin Mototolea a recunoscut acuzatiile si a cerut o pedeapsa mai blanda. El a spus ca are 3 copii, un nepotel de 2 luni, ca are un loc de munca si ca s-a impacat cu barbatul care s-a imprumutat cu bani de la el, intrucat acesta a dorit sa se impace cu el.In septembrie 2019, la iesire din penitenciar, Florin Mototolea a fost asteptat de zeci de persoane cu manele, artificii si sampanie. "E acasa definitiv, nu vacanta, nu pe 24 de ore, nu altceva... A venit regele acasa, acum sa va vad cum stati", au strigat cei prezenti.Interlopul le-a transmis un mesaj sustinatorilor: "Rana m-a intarit mai rau decat eram vreodata. Nu cu altceva. Caracterul mai puternic si pofta de viata pana la 100 de ani", a spus interlopul.