Zeci de ONG-uri sunt ingrijorate de numirea lui Robert Fleckhammer la conducerea unei sectii din DIICOT. Procurorul a inculpat o jurnalista care dezvaluia nereguli din RRA

Dosarele

Asta in contextul in care Sectia pentru procurori din CSM discuta marti, 2 februarie, propunerea de delegare a lui lui Robert Fleckhammer in functia de procuror sef al Sectiei de combatere a infractiunilor de terorism si a criminalitatii informatice din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).Cele 76 de ONG-uri cer CSM sa acorde maxima responsabilitate discutiilor in acest caz."ONG-urile considera ca orice functie de conducere intr-un parchet, cu atat mai mult in unul specializat precum DIICOT, ar trebui sa fie ocupata de procurori cu activitate profesionala solida si necontestata.Din pacate, opinia publica a criticat felul in care unele dosare au fost instrumentate de catre procurorul pentru care se solicita delegarea in functia de procuror sef, in special dosarul magistratilor si jurnalistilor filati, precum si dosarul Radio Romania", conchide cele 76 ONG-uri.Scrisoarea celor 76 de ONG-uri poate fi citita aici. Dosarul magistratilor si jurnalistilor filati este cel in care jurnalistii Alex Costache, TVR, si Cosmin Savu, Pro Tv, echipa "Romania, te iubesc", Horatiu Radu, procuror, ajunct interimar al Parchetului General si judecatorul Razvan Pastila au fost filati- filmati si inregistrati-, in urma cu un an, la un restaurant din centrul Capitalei unde sarbatoreau ziua de nastere a procurorului Horatiu Radu. Pana in prezent, ancheta nu a scos la iveala cine s-a aflat in spatele fiajului.Dosarul Radio Romania este o ancheta coordonata de Robert Fleckhammer prin care a fost pusa sub acuzare un redactor muzical de la Radio Romania Actualitati care dezvaluia nereguli din institutia unde lucra. Magistratul a incheiat un acord cu acesta pentru sentinta de 1 an si 3 luni de inchisoare cu amanarea executarii, dar instantele au respins acest acord si trimis cazul inapoi la DIICOT. In final, ancheta a fost clasata.1. FONPC - Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil, in numele a 63 ONG-uri;2. Asociatia Centrul de Advocacy si Drepturile Omului;3. Asociatia Centrul European pentru Educatie si Cercetare Juridica;4. Asociatia Initiativa pentru Justitie;5. Fundatia Reaching Out;6. Fundatia Freedom House Romania;7. Asociatia Centrul Syene pentru Educatie;8. Asociatia Femeilor Romance din Italia;9. Asociatia Cultural Sociala Economica Christiana;10. Asociatia Sexul vs. Barza;11. Asociatia Funky Citizens;12. Asociatia Expert Forum;13. Asociatia Valoare Plus;14. Asociatia pentru Cooperare si Dezvoltare Durabila.