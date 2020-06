Ambasadorul Marii Britanii in Romania a gatit sarmale: "La final, vom avea ceva atat de delicios" (VIDEO)

Ziare.

"Initiativa vine dupa ce Andrew Noble a fost provocat de Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie Dan Mihalache sa gateasca un preparat romanesc pe canalul celor de la The Hairy Bikers", potrivit misiunii diplomatice."Astazi o sa gatesc pentru dumneavoastra preparatul meu romanesc preferat. Este un preparat pe care l-am descoperit cand am venit prima data in Romania comunista, in 1983. Atunci, nu se gasea in multe locuri. Acum, in Transilvania, in restul tarii, gasiti acest preparat in orice restaurant. Este foarte popular", a spus Andrew Noble.Diplomatul a precizat: "La final, vom avea ceva atat de delicios, incat veti presupune ca a fost inventat in Yorkshire. Atat de bun este". El le-a sugerat britanicilor cum sa manance sarmalele: cu smantana, care "in perioada comunismului se gasea cu greu", cu mamaliga, vin romanesc sau bere.Actiunea lui Andrew Noble are loc inaintea Zilei Oficiale de Nastere a Majestatii Sale Regina, in a doua sambata a lunii iunie.