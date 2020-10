Fostul ministru al Justitiei, Raluca Pruna, despre cazul Laurentiu Baranga: "Trebuie sa restituie toti banii publici pe care i-a incasat"

Cum a ajuns sef la ONPCSB?

Raluca Pruna, fost ministru de Justitie, a scris intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca daca se dovedeste ca Laurentiu Baranga si-a falsificat diploma, "trebuie sa restituie toti banii publici pe care i-a incasat ocupand ilegal functii pentru se pare ca nu avea pregatirea minima anume liceul". "Si sa primeasca o pedeapsa exemplara, proportionala cu prejudiciul reputatiei pierdute a Romaniei ca partener fiabil," spune Pruna.Potrivit anchetatorilor, prejudiciul reclamat in acest caz, pana in prezent, este de peste 640.000 de lei. Banii reprezinta indemnizatiile brute incasate de fostul sef al Combaterii Spalarii banilor de la unii angajatori, "urmand a fi completat in functie de intregul material probator ce se va administra in cauza.""Mai am si o intrebare retorica pentru toti cei care au atributii de control in Romania.Cei care prin natura muncii noastre trebuie sa avemde la autoritatile romane stam mai bine de 1 an sa asteptam, sa fim verificati. Completam chestionare ridicole in care suntem intrebati de cate ori am iesit din tara, unde anume si in ce perioada exacta. La 14 ani de la integrarea in UE, la aproape 20 de cand s-au ridicat vizele pentru UE!!!Stam cu sufletul la gura ca mentiunea '' nu este suficienta pentru furcile caudine ale unui sistem bolnav. Un sistem viciat, ca sa nu spun profund corupt, care altfel lasa oameni ca Baranga sa ocupe functii de sefi in institutiile care ne controleaza.", a mai scris Raluca Pruna.Laurentiu Baranga a fost numit la inceputul lunii septembrie la conducerea Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, el demisionand joi din aceasta functie.El si-a luat diploma de Bacalaureat in anul 1999, la varsta de 32 de ani, fiind absolvent al Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonid" din Bucuresti, apoi la varsta de 41 de ani a absolvit Facultatea de Management - Universitatea Ecologica Bucuresti, iar la varsta de 44 de ani devine doctor in management la Universitatea Valahia din Targoviste.