UPDATE Parlamentarii au dat aviz favorabil pentru cele opt persoane propuse pentru posturi de ambasadori ai Romaniei

Este vorba despre Stefan-Alexandru Tinca, propus ca ambasador in Republica Turcia; Radu-Catalin Mardare - in Republica Libaneza; Silvia Davidoiu - in Republica Serbia; Gabriel-Catalin Sopanda - propus in Ungaria si Dan Petre - in Republica Argentina si Republica Paraguay.Audierile din Parlament ii vizeaza si pe Radu-Gabriel Safta, propus ambasador in Australia, Noua Zeelanda, Republica Kiribati, Republica Fiji, Insulele Solomon, Republica Vanuatu, Statul independent Samoa, Tuvalu si Republica Nauru, dar si pe Marius-Gabriel Lazurca, propus in Statele Unite Mexicane, Republica Nicaragua, Republica El Salvador, Republica Costa Rica, Republica Guatemala si Republica Honduras.Nicolae Nastase este propus pentru a fi ambasador in Senegal, Republica Guineea, Republica Mali, Republica Coasta De Fildes, Republica Capului Verde, Burkina Faso, Republica Gambia si Republica Guineea Bissau.