Premierul grec Mitsotakis ii cere lui Erdogan, la ONU, "sa dea o sansa diplomatiei"

Acuzand ca deschiderea Atenei s-a lovit de "escaladarea, dezinformarea si agresiunea Ankarei", el a spus ca ramane "optimist". "Toata lumea intelege ca aceasta escaladare permanenta a tensiunilor nu poate dura", a afirmat el intr-o inregistrare video difuzata in cadrul Adunarii generale a ONU."Eu refuz sa cred ca parteneriatul intre vecini apropiati nu este posibil", a adaugat el."Atunci sa ne intalnim, sa vorbim si sa incercam sa gasim o solutie acceptabila pentru toti. Sa dam o sansa diplomatiei", a spus liderul guvernului grec, adresandu-i-se presedintelui turc."Si daca dupa toate acestea nu vom reusi sa ne intelegem, atunci ar trebui sa apelam la intelepciunea Curtii internationale de la Haga", a mai afirmat el.Ankara si Atena au anuntat marti reluarea negocierilor bilaterale dupa saptamani de tensiuni in Mediterana de Est, unde cele doua tari isi disputa zone care ar putea fi bogate in gaze naturale.In propriul sau discurs de la ONU de marti, presedintele Erdogan a facut si el apel la Grecia la "un dialog sincer bazat pe dreptul international" pentru a rezolva acest conflict , avertizand in acelasi timp impotriva oricarui "dictat, hartuire sau atac " vizand Turcia.Vineri, Kyriakos Mitsotakis a acuzat din nou Ankara ca "submineaza dreptul international si ca ameninta securitatea si stabilitatea in regiune"