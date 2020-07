Targu-Jiu: Elevi amenintati ca nu primesc diplomelele de Bacalaureat din cauza a patru scaune rupte

Regulamentul intern al Colegiului "Spiru Haret" din Targu Jiu are o prevedere referitoare la recuperarea pagubelor provocate de elevi. Directorul institutiei sustine insa ca nu a pus nicio conditie, relateaza Digi24 Carmen Cosmulescu, director al colegiului: "Acesti copii de-a lungul celor 4 ani de zile au realizat repetate distrugeri ale bunurilor din patrimoniul scolii".Lucian Budulan, fost presedinte al Consiliului Judetean al Elevilor: "Elevii au venit cu cele 4 scaune care lipseau, dar in acelasi timp sustineau ca cele 4 scaune ar fi fost intr-un amfiteatru si au solicitate conducerii sa mearga acolo sa constate ca exista acele scaune care erau si insemnate cu numarul clasei."Facut public pe retelele de socializare de unul dintre absolventi, scandalul a ajuns pana in biroul primarului.Marcel Romanescu, primar: "Nu este corect si nu este legal ca in momentul de fata, elevii dintr-o clasa, pentru ca era vorba de o singura clasa, sa plateasca o anumita parte din mobilierul deteriorat".Inspectoratul Scolar Judetean Gorj a anuntat ca va declansa o ancheta la Colegiul National "Spiru Haret".Dana Constantinescu, purtator de cuvant al ISJ Gorj: "In mod oficial nu ne-a anuntat nimeni, ne-am autosesizat din presa si de pe reteaua sociala pe care o cunoaste toata lumea".Colegiul National "Spiru Haret" din Targu Jiu este una dintre cele mai vechi institutii de invatamant din zona Olteniei, originile sale datand din anul 1832.