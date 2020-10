Uniunea Europeana este "extrem de ingrijorata" de incalcarile armistitiului din Nagorno-Karabah

"Am luat nota cu extrema ingrijorare de informatiile potrivit carora activitatile militare continua, in special impotriva unor tinte civile, si ar exista victime civile", a subliniat Borrell intr-un comunicat.Cele 27 de tari ale UE "cer insistent tuturor partilor (implicate) sa respecte acordul (de incetare a focului) pe teren", a adaugat Borrell.El le-a solicitat partilor din conflict "sa se angajeze fara intarziere in negocieri reale sub auspiciile" Grupului de la Minsk al OSCE (Rusia, Franta, SUA).Fortele armene separatiste din Nagorno-Karabah si armata azera se acuzau duminica de continuarea bombardamentelor in zone civile, armistitiul semnat cu o zi inainte fiind deja pus sub semnul intrebarii.In dupa-amiaza zilei de duminica, nu a fost anuntat niciun schimb de prizonieri sau de trupuri neinsufletite, ceea ce era cu toate acestea un obiectiv al armistitiului umanitar negociat de Moscova si care ar fi trebuit sa intre in vigoare sambata la orele 08:00 GMT.Azerbaidjanul i-a acuzat pe separatistii armeni ca nu respecta conditiile armistitiului, informand in mod concret despre un atac nocturn asupra Gandja, al doilea oras al tarii, care s-a soldat cu 9 morti printre civili.Presedintele azer Ilham Aliev a denuntat pe Twitter "o incalcare flagranta a armistitiului" si "o crima de razboi"."Fortele armate armene nu respecta armistitiul umanitar si isi continua tirurile de rachete si de artilerie asupra oraselor si satelor din Azerbaidjan", a reactionat un purtator de cuvant al Ministerului azer al Apararii, Vaghif Diargahli, acuzatii reiterate de armata azera intr-un comunicat publicat in seara zilei de duminica.Acelasi ton acuzator a fost adoptat si de omologul sau armean, Susan Stepanian: "Incalcand acordul de armistitiu, fortele azere intreprind atacuri spre Sud, utilizand vehicule blindate si rachete".