Tarom da afara 374 de angajati pana la sfarsitul anului

Astfel, conform documentului, de la un numar mediu de salariati de 1.607, TAROM va ramane la finele anului cu 1.233 de angajati.Cheltuielile de natura salariala ale companiei vor fi anul acesta de 140,444 milioane de lei, din care 137,985 milioane de lei cheltuieli cu salariile, iar 2,459 milioane de lei reprezinta bonusuri.Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala este la TAROM de 7.282,92 lei.Totodata, bugetul de venituri si cheltuieli al companiei are prevazute cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal, care insumeaza 24,464 milioane de lei.Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete sunt de 1,978 milioane de lei.Rezultatul pe anul in curs indica pierderi nete de 315,017 milioane de lei, la venituri totale de peste 1,013 miliarde de lei. Veniturile din exploatare pe care TAROM le tinteste anul acesta depasesc 912,536 milioane de lei, iar cele financiare ajung la 100,502 milioane de lei.Cheltuielile totale ale companiei in 2020 sunt de 1,328 miliarde de lei, aproape 1,2 miliarde de lei fiind cheltuieli de exploatare.La inceputul lunii iunie, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode , a apreciat ca TAROM poate fi salvata, dar este nevoie de o restructurare la sange, iar noua conducere impreuna cu administratorii au misiunea "sa taie in carne vie"."Companiile aeriene din intreaga lume, companiile din Romania au inregistrat pierderi uriase, au redus cursele cu peste 95%. Compania TAROM nu se simtea bine oricum inainte de criza, era bolnava de nepotism in primul rand, dar si de alte lucruri acolo. Eu cred, am incredere ca aceasta companie nationala poate fi salvata. Tot ce depinde de Guvernul Romaniei prin acel ajutor de salvare acordat, 37 de milioane de euro, prin ajutorul de stat pe care il pregatim, facem in asa fel incat printr-o restructurare la sange a acestei companii, ea sa poata sa functioneze in continuare", a declarat Lucian Bode, la B1 TV.Ministerul Transporturilor a anuntat pe 9 iunie ca directorul general al companiei TAROM, George Barbu, si-a prezentat demisia din functie in cadrul sedintei Consiliului de Administratie, iar Ursu Mihaita - membru al Consiliului de Administratie al TAROM - a preluat functia de director general interimar pe o perioada de 4 luni.Bode a sustinut ca era nevoie de cineva din exteriorul companiei pentru a putea face o restructurare, subliniind ca are incredere in noul director general interimar.Comisia Europeana a aprobat, pe 24 februarie 2020, in conformitate cu normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de aproximativ 36,7 milioane euro (aproximativ 176 de milioane lei) companiei aeriene de stat TAROM, a informat un comunicat de presa al Executivului comunitar.Potrivit Comisiei Europene, prin aceasta masura se va asigura faptul ca serviciile de transport aerian vor continua sa fie prestate in mod ordonat, in special pe numeroasele rute pe care TAROM este singurul furnizor, iar pasagerii nu vor fi afectati de perturbari ale traficului aerian, fara a se distorsiona in mod nejustificat concurenta pe piata unica.In februarie 2020, Romania a notificat Comisia despre intentia sa de a acorda companiei TAROM un imprumut pentru salvare in valoare de aproximativ 36,7 milioane euro (aproximativ 176 de milioane lei). Compania aeriana se confrunta cu un deficit acut de lichiditati din cauza cresterii puternice in ultimii ani a costurilor sale de exploatare ca urmare a imbatranirii flotei sale. In absenta ajutorului, TAROM nu va mai fi in masura sa isi indeplineasca obligatiile de plata si sa isi mentina activitatea.In temeiul Orientarilor Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor, statele membre pot sa sprijine intreprinderile aflate in dificultate, cu conditia, in special, ca masurile de sprijin public sa fie limitate in timp si ca amploare si sa contribuie la realizarea unui obiectiv de interes comun. Ajutorul pentru salvare poate fi acordat pentru o perioada de maximum sase luni, timp in care compania sa gaseasca solutii de iesire din situatia de urgenta.Comisia a luat in considerare urmatoarele elemente: imprumutul va acoperi numai lichiditatile de care TAROM a dovedit ca are nevoie pentru urmatoarele sase luni, iar Romania va efectua o monitorizare stricta a modului in care sunt utilizate fondurile; de asemenea Romania s-a angajat sa asigure faptul ca, dupa sase luni, imprumutul va fi rambursat integral; in caz contrar TAROM va trebui sa prezinte un plan de lichidare sau sa efectueze o restructurare cuprinzatoare pentru a deveni viabila pe termen lung. Comisia va trebui sa evalueze si sa aprobe aceasta eventuala restructurare.Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM a fost infiintata in anul 1954 si isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC). Din iunie 2010, compania este membra a Aliantei SkyTeam, din 1993 membra a Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA).