"Axinte" recunoaste santajul de la OTV. Actorul din trupa Vacanta Mare, condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare

Acuzatiile procurorilor

Decizia a fost data de Tribunalul Bucuresti. Practic, judecatorii au admis un acord de recunoastere a vinovatiei semnat de "Axinte" cu procurorii DNA : "".Actorul trebuoe sa respecte mai multe masuri in perioada supravegherii:a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Bucuresti la datele fixate de acesta;b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;d) sa comunice schimbarea locului de munca;e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mjloacelor sale de existenta." In temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, inculpatul Petrescu Ion va presta o munca neremunerata in folosul comunita?ii pe o perioada de 60 zile, fie la Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6, fie la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sector 6, Serviciul de Probatiune Bucuresti urmand sa desemneze institutia unde condamnatul va presta munca neremunerata in folosul comunitatii," se mai arata in decizie.Judecatorul i-a atras atentia ca daca actorul, pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse, va revoca suspendarea si va dispune executarea pedepsei, conform portalului instantelor. Potrivit sentintei, Ion Petrescu a aratat judecatorului ca ii pare rau pentru ce s-a intamplat, ca "este prima data cand se afla in fata instantei si spera sa fie si ultima data."In septembrie 2020, cand Axinte s-a dus la DNA, el arata ca ar fi intervenit pentru Florin Secureanu, fost director al Spitalului Malaxa, din Capitala, intr-o campanie in televiziunea OTV a lui Dan Diaconescu "Se fac cercetari ca am vrut sa ajut pe cineva. A zis:. Si m-am dus la Dan si i-am zis sa nu mai faca si el atatea probleme, ca Secureanu (Florin Secureanu, fostul director al Spitalului Malaxa, n.r.)... (Dan Diaconescu ar fi spus - n.r.). Si eu i-am pus in legatura", a spus actorul la sediul DNA.Potrivit procurorilor DNA, el ar fi fost trimis de Dan Diaconescu sa discute cu Secureanu despre bani si o "sponsorizare" a postului TV, in contextul in care OTV difuza o emisiune cu presupuse nereguli financiare existente la Spitalului clinic Nicolae M alaxa din Bucuresti. Este vorba de fapte care au avut loc in 2012.