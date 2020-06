A fost adoptat proiectul de infiintare a DNA-ului Padurilor

Ziare.

Proiectul a fost adoptat cu 119 voturi "pentru" si 11 abtineri."Amploarea fenomenului infractional de mediu si specificitatea lui impune solutia unei specializari a persoanelor cu atributii de cercetare penala in domeniu si alocarea de resurse pentru constituirea unei institutii cu atributii clare si specifice pentru combaterea criminalitatii de mediu. (...) Propunem infiintarea unei Directii de Investigare a Infractiunilor de Mediu, o structura creata pe modelul DNA si DIICOT , care sa preia competenta de solutionare a tuturor infractiunilor de mediu prevazute in Codul penal si in legislatia speciala din domeniu", au explicat initiatorii, in expunerea de motive a proiectului.Potrivit acestora, in cinci ani, pe rolul instantelor au ajuns doar 3.014 dosare care priveau infractiuni la regimul silvic si a fost condamnata o singura persoana juridica, in 2019, "ceea ce indica faptul ca probabil au fost cercetate doar dosare care vizau furturile mici de lemne, asta in conditiile in care statisticile indica 20 de milioane de metri cubi de lemn disparut fara acte din paduri si valori ale prejudiciului de sute de milioane de euro anual".Un amendament admis prevede ca DIIM va functiona cu un numar maxim de 295 de procurori, dar nu mai putin de 10; cu 290 de ofiteri si agenti de politie judiciara, nu mai putin 25 de posturi ocupate prin detasare sau concurs, dupa caz; 40 de specialisti - nu mai putin de cinci si 270 de angajati - personal auxiliar de specialitate, economic si administrativ, dar nu mai putin de 25 de posturi.De asemenea, a fost adoptat un amendament care prevede constituirea anuala a unui depozit in valoare de "cel putin un milion de lei pentru actiuni privind organizarea si constatarea infractiunilor". Fondul va fi la dispozitia procurorului-sef al DIIM, iar modul de gestionare si utilizare se va stabili prin ordin al acestuia.Senatorul USR Mihai Gotiu a declarat, in cadrul dezbaterilor, ca se face prea putin pentru a stopa acest tip de criminalitate, "in care miza sunt sute de milioane, chiar peste un miliard de euro in fiecare an, bani care ajung in buzunarele infractorilor, care nu au niciun scrupul sa profite dupa urma distrugerii mediului, a distrugerii sanatatii oamenilor, recurgand chiar la crima impotriva celor care isi fac datoria si apara padurile, apele si aerul Romaniei".Grupul UDMR se va abtine de la vot, avand in vedere avizul negativ din partea CSM si al Guvernului, a anuntat senatorul Tanczos Barna, care a acuzat de populism partidele politice care si-au insusit acest proiect."A decide in Parlament, sub presiunea populismului, impotriva recomandarilor formulate de CSM, cred ca ar fi o greseala. Grupul UDMR din Senat se va abtine, asa cum s-a abtinut si grupul UDMR din Camera Deputatilor. Consideram ca problema poate fi rezolvata prin eficientizarea activitatii Parchetelor, acele specializari ale procurorilor in domeniul protectiei mediului in lupta impotriva criminalitatii", a sustinut senatorul UDMR.Liderul grupului senatorilor PSD , Radu Preda, a informat ca social-democratii vor vota acest proiect de lege prin care trebuie sa se puna punct transporturilor ilegale si taierilor "haotice" de lemn din padurile Romaniei."Avem nevoie de un restart al economiei romanesti, pentru ca asa nu se mai poate continua. (...) In aceasta scurta perioada de pandemie s-au realizat recorduri de transporturi ilegale si de taieri ilegale in padurile Romaniei. Trebuie sa punem punct activitatilor care otravesc aerul si apa, transporturilor ilegale si taierilor haotice de lemn din padurile Romaniei", a spus Preda.Presedintele Comisiei juridice din Senat, social-democratul Serban Nicolae , a precizat ca membrii comisiei au decis sa adopte un raport favorabil cu amendamente la acest proiect, "urmand ca, dupa caz, eventualele critici de neconstitutionalitate sa faca obiectul sesizarii fie inainte de promulgare, fie intr-o faza de aplicare a legii, pentru a da posibilitatea Parchetului General sa organizeze un asemenea Parchet specializat cu resursele necesare, cu o abordare sectoriala a acestui tip de infractiuni".La randul sau, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a precizat ca liberalii vor vota in favoarea proiectului, "strict datorita faptului ca s-au facut niste corecturi fata de forma adoptata la Camera Deputatilor"."Legea nu arata cum trebuie, se suprapune pe competenta cu DNA, cu DIICOT-ul, are diverse probleme de interpretare, dar este un pas inainte fata de ceea ce a fost la Camera Deputatilor", a explicat el.Propunerea legislativa pentru organizarea si functionarea DIIM, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost adoptata de Camera Deputatilor si face parte din categoria legilor organice.