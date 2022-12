Adina Florea, scoasa din ancheta in care-i cerceta pe procurorii de la DNA Oradea. S-a ales cu o noua plangere penala si o alta cerere de expertiza psihiatrica

Seful interimar al Sectiei Speciale pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), procurorul Nicu Marin, a admis marti o cerere de recuzare a Adinei Florea, in dosarul in care ii cerceta pe fostii procurori DNA Ciprian Man, Cristi Ardelean si Adi Muntean si pe judecatoarea Crina Muntean, de la Tribunalul Bihor.

Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca judecatoarea Crina Muntean a facut cererea de recuzare luni, iar aceasta a fost solutionata marti.

Motivul recuzarii are legatura cu faptul ca procuroarea Adina Florea a facut mai multe afirmatii deplasate, pe 5 decembrie 2019, in momentul in care i-a pus sub acuzare pe magistrati.

Pe scurt, Adina Florea sustine in acest caz ca procurorii DNA Oradea le-ar fi facut dosare de coruptie unor judecatori de la Tribunalul Bihor si Curtea de Apel Oradea, pentru ca acestia nu pronuntau sentinte de condamnare, pe placul procurorilor DNA. Pentru a pune presiune pe magistrati, procurorii de la Oradea ar fi tinut in nelucrare mai multe dosare.

Este vorba de mai multe infractiuni, printre care santaj, abuz in serviciu, favorizarea faptuitorului, instigare la marturie mincinoasa, divulgare de informatii nepublice.

Ads

"De asta nu scapa"

In cererea de recuzare, Crina Muntean explica motivele demersului sau. Pe 5 decembrie, judecatoarea a solicitat unui avocat sa-i transmita Adinei Florea o cerere de amanare a audierii, pentru motive medicale.

"In momentul inmanarii acestor documente, procurorul de caz Florea Adina a afirmat are **** (afectiunea de care suferea Crina Muntean - nred.), iar la replica doamnei avocat T.G. ca acest diagnostic ar putea fi o afectiune pe fondul unei boli mai grave, autoimune, procurorul de caz, Florea Adina, a exclamat de asta nu scapa", explica Crina Muntean.

Ads

Dupa cateva minute, Florea ar fi a cerut grefierului sa opreasca aparatura de inregistrare, folosita in contextul precedurii penale derulate. Atunci cand a facut remarca, in incapere erau prezenti mai multi avocati si procurorul Cristian Ardelean.

"Apreciez ca remarca procurorului de caz Florea Adina, in sensul ca de asta nu scapa, referindu-se la o posibila afectiune medicala, este o remarca aflata total in afara unor raporturi si a unei conduite profesionale firesti, ilustrand neechivoc lipsa oricarui comportament profesional obiectiv, respectiv o abordare a prezentei cauze, in ceea ce ma priveste, intr-o nota subiectiva, personala, rautatea afirmatiei tradand neechivoc resentimente reale pe care procurorul de caz Florea Adina le exprima la adresa mea", mai arata Crina Muntean.

"Este subiectiva"

In plus, Florea i-ar fi atribuit calitatea de suspect, pentru o multitudine de fapte penale (8 fapte penale), nementionand pentru nici una din acestea, nu elemente circumstantiale de timp, loc, mod de comitere, ci elementul esential privind actiunea sau inactiunea concreta, prin care ar fi comis faptele penale imputate.

Ads

"Apreciez ca el deriva din subiectivismul procurorului de caz in efectuarea anchetei penale, subiectivism atat de covarsitor incat, scapat total de sub control, a determinat procurorul de caz Florea Adina sa puncteze, morbid, in cadrul anchetei, cu mai multe persoane de fata si cu dispozitivul de inregistrare pornit, ca de asta nu scapa; cu alte cuvinte, ca, acolo unde simulacrul de dosar penal pe care il concepe, in deplina libertate si nestingherita de nimeni, nu va reusi sa-mi aduca un suficient neajuns, s-ar putea sa reuseasca o eventuala afectiune medicala", arata Crina Muntean.

Nicu Marin: Este in incompatibilitate

Procurorul Nicu Marian, cel care a admis cererea de recuzare a Adinei Florea, arata ca aceasta este in stare de incompatibilitate in acest caz.

"In cazul de fata, folosirea de catre procurorul de caz a sintagmei de asta nu scapa, cu referire directa la diagnosticul petentei Crina-Elena Muntean, arata o pozitionare nefireasca a acestuia in desfasurarea urmaririi penale, ostila, in vecinatatea starii de dusmanie, mai ales ca afirmatiile au fost determinate de o imprejurare de fapt care era in legatura cu persoana petentei, respectiv starea acesteia de sanatate.

Ads

Apreciem ca atitudinea procurorului de caz lasa loc arbitrariului", conchide Nicu Marin.

Plangerea penala

Judecatoarea Crina Muntean mai arata in cererea de recuzare ca a formulat o plangere penala impotriva procurorului de caz Florea Adina, pentru savarsirea infractiunii de divulgare a diagnosticului bolii, informatie cu caracter confidential, fara legatura cu obiectul investigatiei penale.

"Totodata, fata de caracterul morbid al afirmatiilor facute, cat si de perspectiva pe care acestea o tradeaza, anume mentalitatea unei persoane care doreste raul celor din jur, am solicitat, in investigarea respectivei plangeri penale, clarificarea laturii subiective, sub aspectul prezentei discernamantului, la momentul comiterii faptei, de catre procurorul Florea Adina, prin efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice acesteia, in conditiile art. 184 al. 1, teza a treia, Cod penal", conchide Crina Muntean.

Plangerea din cazul Timmermans

Ads

Reamintim ca marti, Asociatia "Initiativa Pentru Justitie", reprezentata de copresedintii acesteia, procurorii Sorin Marian Lia si Bogdan Ciprian Pirlog, a depus plangere penala impotriva Adinei Florea, pe care o acuza de abuz in serviciu pentru ca a declansat urmarirea penala impotriva a trei inalti functionari europeni si ar fi lezat astfel interesele Romaniei in relatia cu Uniunea Europeana.

Asociatia solicita mai multe mijloace de proba:

- Actele din dosarul de ancheta al Adinei Florea,

- Declaratiile celor doi copresedinti ai "Asociatiei Initiativa Pentru Justitie",

- Imaginile video cu purtatorul de cuvant al Comisiei Europene,

- "Expertiza medico-legala psihiatrica a numitei Florea Adina, pentru a se stabili daca la data savarsirii faptei aceasta prezenta discernamant".

Ads