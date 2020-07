ANALIZA: Trei ani de la condamnarea lui Puiu Popoviciu. Curtea Suprema din Marea Britanie incepe abia in octombrie procesul extradarii milionarului

Condamnarea

Procesul ar putea fi insa amanat din cauza pandemiei de coronavirus . Precizarile sunt facute de Ministerul Justitiei, la o solicitare facuta de Ziare.com, privind stadiul procedurii de extradare din acest caz.Omul de afaceri Gabriel "Puiu" Popoviciu a fost condamnat, pe 2 august 2017, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita, in dosarul "Baneasa". Decizia judecatorilor este definitiva.In momentul in care justitia din Romania a dat sentinta, Puiu Popoviciu era in Marea Britanie si s-a predat, insotit de avocat, ofiterilor de la London Metropolitan Police. Ulterior, el a fost eliberat pe o cautiune de 200.000 de euro.Procesul de extradare al lui Puiu Popoviciu este de negasit pe portalurile instantelor din Marea Britanie. Nici Ministerul Justitiei nu stie care este numarul de dosar in acest caz, conform raspunsului oferit Ziare.com."Impotriva numitului Gabriel Popoviciu a fost emis sa catre Curtea de Apel Bucuresti mandatul European de arestare cu nr. 3/ 3 august 2017 care a fost transmis de instanta, spre executare, autoritatilor britanice.La data de 12 iunie 2019, autoritatile britanice au dispus predarea acestuia catre Romania, decizia fiind contestata de persoana solicitata.Tot din informatiile mentionate de autoritatile britanice este cunoscut faptul ca numitul Gabriel Popoviciu a fost liberat pe cautiune in procedura mandatului european de arestare," precizeaza Ministerul Justitiei.Dupa ce a fost condamnat, in august 2017, milionarul a deschis mai multe procese, cai extraordinare de atac , in care contesta decizia definitiva.Era o perioada in care, intr-o campanie mediatica fara precedent, Puiu Popoviciu anunta ca l-a angajat ca avocat pe fostul director FBI din perioada mandatului lui Bill Clinton , Louis J. Freeh.Intr-o declaratie publica, Freeh isi exprima atunci "profunda dezamagire" fata de decizia definitiva de condamanare a Inaltei Curti, adaugand ca "aceasta sentinta si condamnarea nu sunt sustinute nici de fapte, nici de lege."," explica Louis J. Freeh.Toate procesele deschise au fost respinse in serie.Prima cale extraordinara de atac, contestatia in anulare, a fost inregistrata pe 30 august 2017. Verdictul a venit in noiembrie 2018: "A doua cale extraordinara de atac, recursul in casatie, a fost inregistrata pe 28 februarie 2018 la Inalta Curte . O cale de atac care a fost facuta si de alti condamnati din acest caz.Sentinta instantei a venit in iunie 2018: "."O a treia cale de atac impotriva deciziei viza "intervenirea unei legi penale noi", dupa ce CCR a dezincrimat partial infractunea de abuz in serviciu. Aceasta a fost inregistrata la Inalta Curte pe 18 aprilie 2019. In septembrie 2019 a venit si sentinta instantei: "In fine, avocatii lui Puiu Popoviciu au deschis pe 24 octombrie 2019 un al patrulea proces, de revizuire a sentintei de condamnare.Primul verdict a venit pe 10 decembrie 2019: "."In februarie 2020, inalta Curte a respins definitiv recursul lui Popoviciu, potrivit portalului instantei: ."Singura veste buna pentru Popoviciu a venit din procesul in care se judeca latura civila a procesului Baneasa care trebuia sa stabileasca ce se intampla cu cele 224,6 de hectare care erau implicate in aceasta afacere.Initial, Curtea de Apel Bucuresti a decis, in decembrie 2018, ca cele 224,6 de hectare, care au facut obiectul infractiunilor din dosarul in care omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, sa se intoarca la statul roman.In iunie 2020, Inalta Curte a casat aceasat decizie si a decis rejudecarea acestui proces. Instanta a ridicat mai multe masuri asiguratoriii din acest caz.