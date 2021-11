Chestorul acuzat că a furat fondurile de la Protecția Martorilor: „Suntem cei mai proști delapidatori: am luat bani de la serviciu ca să îi ducem tot la serviciu” EXCLUSIV

Augustin Adrian Bărăscu – chestor de poliție și fost director al Oficiului Național pentru Protecția Martorilor (ONPM), acuzat că ar fi delapidat banii instituției - susține că este nevinovat și că întregul dosar a fost „fabricat” din scoarță în scoarță de către procuroarea DNA Florentina Mirică.

Bărăscu a fost achitat în primă instanță de aproape toate capetele de acuzare (constituire de grup infracțional organizat, abuz în serviciu), fiind, în schimb, condamnat cu suspendare pentru deturnare de fonduri.

„Conform acuzațiilor, suntem cei mai proști delapidatori: luam bani de la serviciu, ca să îi ducem tot la serviciu”, se apără Augustin Bărăscu de acuzațiie DNA.

Fostul director al ONPM spune că DNA îl acuză că a cumpărat, printre altele, calculatoare și imprimante din banii destinați protejării martorilor. Bărăscu a explicat că așa a făcut, deoarece în legea de funcționare a ONPM nu este prevăzut în mod clar din ce fonduri pot fi achiziționate bunuri de strictă necesitate pentru desfășurarea activității Oficiului. În plus, potrivit aceleiași reglementări, ONPM răspunde în fața Ministrului de Interne, nu în fața Poliției Române (IGPR). Augustin Bărăscu spune că bunurile pe care le-a achiziționat au rămas în dotarea Oficiului pentru Protecția Martorilor.

La termenul de marți, inculpații au cerut în fața Instanței supreme – acolo unde se judecă apelul din Dosarul ONPM – efectuarea unei expertize financiar-contabile, care să stabilească dacă banii Oficiului au fost sau nu corect folosiți. Acuzațiile care vizează deturnarea de fonduri au fost singurele care au rămas „în picioare”, pentru restul faptelor (constituire de grup infracțional organizat și abuz în serviciu) Bărăscu și ceilalți subordonați ai lui fiind achitați la instanța de fond.

Chestorul Bărăscu, „băgat între coperți” de procuroarea Mirică

Augustin Bărăscu a declarat pentru Ziare.com că toți martorii care îl acuză de abuz în serviciu sunt, de fapt, persoane din dosarele instrumentate de procuroarea Florentina Mirică.

Fostul ofițer a arătat că este pregătit să demonteze punct cu punct toate acuzațiile pe care procurorii i le aduc, inclusiv declarațiile martorilor protejați.

De aceea, Ziare.com l-a confruntat cu trei dintre aceste declarații, care la momentul trimiterii în judecată a fostului director ONPM și a celorlalți subordonați ai lui au șocat opinia publică. Cele trei declarații – alături de altele în care se vorbește despre condițiile improprii în care erau ținuți martorii protejați – sunt atașate de procurorii DNA în rechizitoriu pentru a dovedi teza probatorie că Bărăscu și subordonații lui foloseau în mod ilegal fondurile destinate martorilor, în timp ce aceștia trăiau în condiții grele.

Ce a declarat „sexy-denunțătoarea DNA”

Prima declarație este cea dată de „sexy-denunțătoarea DNA”, Alina Răducanu, alias Angela Stoica, despre care presa a aflat că a fost avocata lui Dinel Staicu, apoi s-a apucat de modelling și pictoriale. (vezi foto)

Ea s-a plâns că procuroarea Florentina Mirică de la DNA i-a promis că o va introduce în Programul de Protecție a Martorilor dacă îl denunță pe Dinel Staicu. La îngrijorarea Alinei Răducanu că își va pierde veniturile ca avocat, procuroarea i-a promis că va vorbi la ONPM pentru a i se asigura un venit asemănător – peste 2000 de euro. Surpriza - deloc plăcută pentru martora protejată – a fost că ONPM i-a asigurat venitul minim pe economie la nivelul acelor ani, adică aproximativ 1.000 de lei.

În prezent, Augustin Bărăscu spune că Alina Răducan nu era avocat la momentul intrării în Programul de protecție al martorilor și că nu avea de ce să beneficieze de un asemenea venit. Fostul ofițer o acuză pe procuroarea Florentina Mirică de la DNA că ea ar fi convins-o pe Alina Răducanu să intre în programul de protecție a martorilor cu un asemenea venit ridicat. Motivul pe care Bărăscu îl invocă – drept explicație – ar fi că procuroarea Florentina Mirică ar fi avut probleme financiare legate de achitarea ratelor la un imobil și s-ar fi înțeles cu avocata Alina Răducanu ca, pe lângă denunțul împotriva lui Dinel Staicu, s-o ajute și cu acest aspect.

„I-am spus doamnei procuror că eu nu sunt agent imobiliar. Apoi, i-am făcut plângere la CSM, dar nu am fost băgat în seamă”, a declarat Augustin Bărăscu pentru Ziare.com.

Pe data de 13 ianuarie 2017, la Curtea de Apel București a fost audiată Alina Răducan, alias Angela Stoica. Ea a vorbit despre abuzurile și vicisitudinile pe care le-a trăit în cadrul programului de protecția martorilor, în care a fost inclusă pe vremea când șeful ONPM era Augustin Bărăscu.

Alina Răducan – care este fosta avocată a lui Dinel Staicu, transformată de DNA în denunțător al acestuia – a relatat că inculpații Dan Pușcaș și Aurel Lehăduș erau ofițerii ei de legătură în cadrul programului de protecție a martorilor. Alina Răducanu susține că a fost relocată de două ori fără justificare alături de soțul și fiica ei minoră, în apartamente în care nu aveau sistem de alarmă și nici buton de panică, iar ofițerii de legătură îi răspundeau la telefon după câteva ore.

Menționăm că avocata Alina Răducan a fost trimisă în judecată de DNA pentru fapte de corupție în legătură cu modul în care a ajutat la remiterea unor sume de bani unui grefier de la Tribunalul București ce trebuia să dirijeze dosarul lui Dinel Staicu, fost șef al SIF Oltenia și patron al Universității Craiova, la un complet de judecată care trebuia să ia o decizie favorabilă acestuia.

Inconsecvențe din depoziția unui martor care a vrut să se sinucidă

Un alt martor cu identitate protejată din dosarul de abuz în serviciu al fostului șef al ONPM a relatat în fața procurorilor cum a fost adus în pragul sinuciderii de ofițerii de legătură desemnați anume pentru a-l proteja. Fără serviciu, amenințat în permanență că fiica lui va fi răpită de clanurile de interlopi, drogat împreună cu întreaga familie pentru schizofrenie, în lipsa acestui diagnostic, bărbatul a încercat să își pună capăt zilelor, așa cum el însuși a povestit în depoziția lui în fața procurorilor.

„Am avut un moment de cădere psihică, în seara de 14.06.2013, când m-am deplasat în parcul Cișmigiu și am apelat-o telefonic pe doamna psiholog Liță Andreea-Violeta. (…) Am inițiat convorbirea telefonică în jurul orei 00:00 și am vorbit cu dumneaei circa 2 ore (…). În esență, i-am spus doamnei psiholog că nu văd o soluție la problemele financiare și de siguranță personală pe care le aveam, situație în care interlocutoarea mea a vorbit foarte mult timp, spunându-mi că trebuie să mă duc acasă, să mă liniștesc, să înțeleg că o să fie bine și că voi găsi soluții până la urmă. Eu i-am spus atunci că sunt în parcul Cișmigiu și că am pastile la mine pe care vreau să le iau, în scop suicidar, pentru că nu văd altă soluție de ieșire din probleme, pentru mine și familia mea. (…) La al treilea apel telefonic, nu mi-a mai răspuns și nici nu a sunat înapoi. După acest al treilea apel telefonic la care Liță Andreea-Violeta nu mi-a mai răspuns, am luat mai multe pastile pe care le avem asupra mea, niște medicamente prescrise de psihiatrul lor, menționez că am consumat și alcool. Eram încă în stare de conștiență când m-a sunat un prieten, alertat de soția mea, căruia i-am spus unde sunt, a venit în parc, m-a găsit și m-a dus pe brațe la spital, unde am primit îngrijiri medicale și am rămas internat până a doua zi. Coincidența a făcut ca în acea noapte, de 14/15.06.2013, să fie internată în același spital și ruda membrului clanului interlop denunțat de mine, situație care m-a speriat și mai rău. Deși am înștiințat ofițerul de legătură (…) nu a fost luată nicio măsură de protecție”, a mai relatat martorul protejat în declarația depusă la dosar.

Confruntat cu acestă situație, fostul șef ONPM spune că în declarația acestui martor există niște inconsecvențe: în seara în care acesta a fost dus la spital i s-a găsit doar alcool în sânge, iar pastilele cu care spune că a încercat să se sinucidă i-au fost prescrise de psihiatru la un an după tentativa de suicid.

Ce spune fostul șef ONPM despre martorul protejat ținut în frig

Un alt episod cu care a fost confruntat Augustin Bărăscu este cel al unui martor care a relatat că ONPM l-a cazat pe timp de iarnă, într-un imobil neîncălzit, astfel încât – spune acesta – era „gheață pe pereți”.

Augustin Bărăscu relatează o versiune diferită față de ceea ce susține martorul în rechizitoriu. Fostul șef ONPM spune că își aduce aminte de acest martor protejat, pe care ofițerii trebuiau să îl cazeze de pe-o zi pe alta, cu câteva zile înainte de Crăciun, martorul fiind în pericol de a fi găsit de gruparea infracțională pe care o denunțase.

Bărăscu spune că situația acestuia era „una specială” și că agenții de la ONPM i-au găsit un imobil unde au putut. Până să identifice un imobil în care martorul se putea muta, acesta a fost cazat la o pensiune, apoi a fost mutat într-o casă nelocuită. „I s-a explicat că este o situație temporară”, a declarat Augustin Bărăscu. El spune că martorul a locuit în casa neîncălzită câteva zile, până ce ofițerii ONPM i-au adus lemne de foc.

Inculpații din Dosarul ONPM, condamnați cu suspendare în primă instanță

Pe 19 ianuarie 2021, Augustin Bărăscu a fost condamnat la 2 ani si 6 luni de închisoare cu suspendare pentru deturnare de fonduri în formă continuată, 26 de acte materiale, în Dosarul ONPM.

Adrian Bărăscu a fost achitat pentru mai multe infracțiuni: constituirea unui grup infracțional organizat, obținerea ilegală de fonduri în formă continuată, abuz în serviciu și influențarea declarațiilor.

Instanța de fond a condamnat mai mulți ofițeri din cadrul ONPM la pedepse de 2 ani și 6 luni cu suspendare, și a dat achitări în cazul altor oameni ai legii implicați în această cauză.

Decizia a fost dată de Curtea de Apel București și a fost contestata la Înalta Curte, unde următorul termen a fost fixat pentru 14 decembrie 2021.

Acuzațiile procurorilor DNA

Fostul director ONPM Adrian Bărăscu a fost trimis în judecată, în data de 1 februarie, de procurorii DNA, alături de alți comisari din cadrul ONPM, pentru abuz în serviciu și alte fapte asimilate corupției. Acuzațiile procurorilor sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, obținere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri, abuz în serviciu în formă continuată și influențare a declarațiilor.

„În perioada 2014 — noiembrie 2015, membrii grupului au acționat, pe de o parte, în vederea supradimensionării cuantumului fondurilor bănești necesare protecției martorilor, iar, pe de altă parte, pentru reducerea cheltuielilor destinate folosului exclusiv al martorilor din Programul de protecție”, informează comunicatul DNA.

Potrivit sursei citate, din banii destinați folosului exclusiv al martorilor din Programul de protecție, membrii grupului au achiziționat, de la furnizori preferați, bunuri și servicii destinate înzestrării ONPM, precum și destinate funcționarilor instituției, ori au achiziționat bunuri și servicii inutile ori neperformante.

„În perioada 2014 — 2015, Adrian-Augustin Bărăscu, în calitate de ordonator terțiar de credite la ONPM, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a folosit documente și date inexacte menite să supradimensioneze cheltuielile viitoare, destinate protecției martorilor, și anume 938.180 lei. Acest lucru a condus la virarea sumei de 743.880 lei”, se arată în comunicat.

De asemenea, în perioada 2014 — noiembrie 2015, Adrian Bărăscu, cu ajutorul inculpaților:

Felicia Popa,

Ion Nanu,

Viorel Croitoriu,

Andreea Liță,

Răzvan Gheorghe,

Marcel Gomeajă,

Cristian Pintilescu

Aurel Lehăduș (ofițeri ONPM care au participat la întocmirea documentației aferente achizițiilor)

în mod repetat, a schimbat ilegal destinația sumei de 303.240,83 lei, alocate protecției martorilor, pentru înzestrarea sediului ONPM, precum și pentru dotarea funcționarilor din această instituție, în alte scopuri decât cele stabilite prin bugetul de stat.

„O parte din sumele de bani deturnate, în cuantum de 106.385,87 lei, au fost plătite furnizorilor, activitatea infracțională fiind întreruptă de controlul Poliției din 25 septembrie 2015, în urma căruia au fost suspendate procedurile de achiziție directă a unor produse și servicii, în valoare totală de 196.854,96 lei”, spun procurorii anticorupție.

