Barbat cercetat sub control judiciar pentru proxenetism, retinut de DNA Cluj dupa ce a incercat sa-l mituiasca pe politistul care il ancheta

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de marti, a unui inculpat, persoana fizica, pentru dare de mita si cumparare de influenta."In perioada septembrie - 20 octombrie 2020, inculpatul, fata de care era dispusa masura controlului judiciar intr-un dosar penal in care era cercetat pentru proxenetism, ar fi promis ofiterului de politie care-l ancheta suma de 15.000 euro din care o parte ar fi urmat sa ajunga la procuror pentru ca in schimb sa obtina clasarii in dosarul mentionat", arata DNA, intr-un comunicat de presa.El va fi prezentat Tribunalului Cluj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.