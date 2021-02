Bilantul DNA pe 2020: sensibil mai putine cauze instrumentate decat in 2019. Procuror-sef: "Am tot pierdut din competenta"

"In 2020 am avut 6.180 de cauze, sensibil mai putine decat in 2019. S-a inregistrat un trend descendent din cauza faptului ca am tot pierdut din competenta", a afirmat Bologa.El a declarat ca anul 2020 a fost pentru DNA un an de incercari, de verificari ale posibilitatilor de a forma o echipa eficienta in combaterea coruptiei."Am dorit sa aducem echilibru in activitatea noastra si sa dam incredere procurorilor in propria activitate si cetatenilor in DNA. Cred ca am reusit si pentru asta le multumesc tututor colegilor. In anul 2002 DNA a desfasurat activitate intensa de ancheta penala si sustinerea cauzelor in fata instantelor in cauzele de coruptie si asimilate infractiunilor de coruptie, cu toate ca poate din punct de vedere mediatic nu am fost permanent prezenti in spatiul public", a continuat el, adaugand ca rezultatele au fost remarcabile, cu cresteri la majoritatea indicatorilor."Au fost finalizate anchete in cauze importante, in sectorul educatiei, sanatate, dar si fapte savarsite in legatura cu pandemia", a mai explicat Crin Bologa.In opinia sa, procurorii au reusit sa depaseasca limitele impuse de pandemie.Conform lui Bologa, in 2020, DNA a inregistrat 306 cauze trimise in judecata, acesta fiind cel mai bun procent de trimitere in judecata."Am avut 105 dosare in ancheta cu privire la infractiuni legate de pandemia de coronavirus , cinci dosare, cu 6 inculpati, fiind trimise in judecata", a afirmat seful DNA."Din 2015 pana anul trecut am inregistrat in fiecare an pierderi si am incercat sa explicam de ce cetatenii au sesizat din ce in ce mai putin DNA si de ce procurorii nostri s-au sesizat din oficiu in cauze mult mai putine. Este primul an din 2015 incoace, anul 2020, cand am inregistrat mai multe sesizari de la cetateni si mai multe sesizari din oficiu. Am avut 1988 de sesizari in 2020 fata 1722 in 2019", a precizat Bologa.