Cad in serie probele stranse cu ajutorul SRI: Magistratii anuleaza interceptarile in procesul in care fosta senatoare Tudor este judecata pentru coruptie

Caz similar cu SOV

Minuta in cazul sotilor Tudor

Doina si Daniel Tudor au fost achitati de Tribunalul Bucuresti in acest caz, in iunie 2018, pentru complicitate la luare de mita, respectiv luare de mita, dar decizia nu este definitiva. Cazul este pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.In acest dosar intocmit de DNA a fost judecat si fostul senator Marian Ovidiu, insa acesta a fost deja condamnat, la doi ani de inchisoare cu executare.Curtea de Apel Bucuresti a constatat joi seara nulitatea absolute a probelor rezultate din mai multe mandate emise de Inalta Curte si a exclus din materialul probator procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice.Aceiasi instanta , Curtea de Apel Bucuresti, a constatat joi seara nulitatea absoluta a interceptarilor convorbirilor si comunicarilor telefonice, efectuate in baza unor mandate pe siguranta nationala emise de Inalta Curte, in dosarul milionarului Sorin Ovidiu Vintu , judecat pentru cumparare de influenta. DNA are termen doua saptamani sa comunice magistratilor daca mentin decizia de trimitere in judecata a lui SOV ori solicita restituirea cauzei.Aceste decizii de anulare a probelor stranse de SRI vin dupa ce in februarie 2020, CCR a admis o exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea , privind o prevedere din Codul de procedura penala, legata de folosirea interceptarilor in procesele penale. In urma acesteia, SRI nu mai poate sesiza procurorii daca in timpul interceptarii pe mandate de siguranta nationala sesizeaza infractiuni de drept comun."Admite cererile de constatare a nulitatii absolute a probelor rezultate din autorizatia nr. 1232/30 octombrie 2013 emisa in baza incheierii nr. 122/30 octombrie 2013 pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, prelungita in baza incheierilor nr. 143/28 noiembrie 2013 si nr. 162/23 decembrie 2013 pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul nr. 28/2013 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (dosar de urmarire penala nr. 327/P/2013 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie) formulate de inculpatii Tudor Doina Anca si Tudor Daniel George.Exclude din materialul probator procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei nr. 1232/30 octombrie 2013 emise in baza incheierii nr. 122/30 octombrie 2013 pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, prelungita in baza incheierilor nr. 143/28 noiembrie 2013 si nr. 162/23 decembrie 2013 pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul nr. 28/2013 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (dosar de urmarire penala nr. 327/P/2013 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie), din datele de 15 octombrie 2013 ora 17:54:18 (vol. II d.u.p. f. 273-274) si 15 octombrie 2013 ora 17:17:37 (vol. II d.u.p. f. 276-277) si interceptarile convorbirilor telefonice efectuate in baza autorizatiei mentionate aflate la dosarul cauzei, pentru care nu exista procese-verbale de redare a convorbirilor telefonice," este minuta Curtii de Apel Bucuresti, conform portalului instantelor.