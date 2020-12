Procurorul Calin Nistor, care a condus DNA dupa revocarea lui Kovesi, si-a depus la CSM cererea de pensionare

Cariera

In total, 17 procurori si-au depus la CSM cererea de eliberare din functia de magistrat prin pensionare.Dupa revocarea Laurei Codruta Kovesi, Calin Nistor a preluat in 2019 conducerea institutiei, ca interimar, pana la numirea lui Crin Bologa. El a candidat fara succes pentru ocuparea functie de procuror sef al DNA.De asemenea, din ianuarie 2008 pana in 10 martie 2013, Nistor a condus DNA - Structura Teritoriala Pitesti, functie din care a fost delegat, in 11 martie 2013, in functia de procuror sef al DNA.Nistor si-a inceput cariera in 1995, cand a fost pentru un an procuror la Parchetul Judecatoriei Dragasani, apoi timp de patru ani a fost avocat in Baroul Valcea. Incepand din 2000, Calin Nistor a revenit in magistratura, mai intai tot la Parchetul Judecatoriei Dragasani, apoi la Parchetul Judecatoriei Ramnicu Valcea (2003-2005) si la DNA - Structura Centrala (2006-2008). A urmat o perioada in care a condus structura DNA Pitesti, apoi din 2013 a fost cooptat in conducerea centrrala a DNA ca adjunct al procurorului sef DNA.Inainte de a fi numit in structura centrala a DNA, Nistor s-a remarcat la DNA Pitesti. El a intocmit peste 45 de rechizitorii prin care au fost trimisi in judecata demnitari, arbitri de fotbal, oameni de afaceri, printre care se numara si Constantin Nicolescu , presedintele Consiliului Judetean Arges, Antonie Solomon, fostul primar al Craiovei sau omul de afaceri Cornel Penescu