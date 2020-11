Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Infectioase Iasi, condamnata definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru spaga

Procesul, in faza de fond

Medicul iesean a primit si interdictia de a fi cadru didactic pentru 5 ani si va avea un termen de supraveghere cu 4 ani, potrivit sentintei consultata de Ziarul de Iasi. Condamnat a fost si sotul ei, Gheorghe Dorobat, care a primit 2 ani si 3 luni, precum si alte interdictii, printre care sa ocupe functii publice.Tribunalul Iasi a decis anul trecut sa o condamne pe Carmen Dorobat la trei ani de inchisoare cu suspendare, fiind acuzata ca, impreuna cu sotul ei, sef al Catedrei de anestezie generala de la UMF Iasi, ar fi luat mita cate o suta de euro de la 124 de studenti pentru a-i promova la examene.Sotul ei Gheorghe Dorobat a primit o condamnare de doi ani si trei luni de inchisoare cu suspendare.Avocatul Liviu Bran declara atunci, pentru News.ro, ca sotii Dorobat se asteptau sa fie achitati, motivand ca probele aduse in dosar au dovedit ca "studentii care ar fi dat banii umblau cu cioara vopsita".Potrivit avocatului iesean, Carmen si Gheorghe Dorobat nu vor mai avea dreptul sa predea timp de patru ani la UMF Iasi.Sotii Dorobat, care nu au recunoscut faptele, au fost judecati in acest caz inca din 2015, ei fiind si arestati, pentru o perioada. Potrivit rechizitoriului, in perioada iunie-iulie 2014, Carmen Dorobat ar fi cerut si primit suma totala de 5.400 de euro, de la 57 de studenti de la Facultatea de Medicina Dentara."Aceasta suma de bani a fost remisa inculpatei in mod direct de catre studenti sau prin intermediul unora dintre ei (in numele lor), pentru a-i promova pe acestia la probele practice si teoretice ale examenului respectiv si pentru a le acorda note de promovare de 8 si 9 in absenta unei evaluari obiective a tezelor de examinare si a acordarii calificativelor pe baza evaluarii obiective", au precizat procurorii.Aceste informatii au fost obtinute de anchetatori ulterior retinerii celor doi soti, in baza unor denunturi si declaratii semnate de fostii studenti ai sotilor Dorobat. In ceea ce priveste sesiunea din ianuarie 2015, anchetatorii au precizat ca, intre 6 si 30 ianuarie, Gheorghe Dorobat ar fi pretins direct sau prin intermediul sotiei cate 100 de euro de la 67 de studenti de-ai sai, din anul III.Dupa ce a fost eliberata din arest, Carmen Dorobat s-a intors in functia de manager al Spitalul de Boli Infectioase, functie de pe care a si fost condamnata, in prima instanta