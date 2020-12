Carmen Dorobat nu mai are voie sa fie managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi. Precizarea judecatorilor care au condamnat-o pentru spaga

Mai intai, Curtea de Apel Iasi hotarase ca singura interdictie in procesul managerului Spitalului de Boli Infectioase Iasi este aceea de a preda in institutii publice sau private, relateaza RFI. Tot Curtea de Apel Iasi a admis, miercuri, o contestatie la executare formulata de Carmen Dorobat, cu privire la sentinta.Aceasta minuta arata ca medicul nu mai are dreptul de a ocupa o functie de conducere publica:"Am clarificat prin avocatii mei exprimarea deciziei finale si sigur ma voi conforma. Sunt convinsa ca managementul va merge la fel de bine", a declarat Carmen Dorobat.Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, alaturi de sotul ei, au fost condamnati recent la 3 ani de inchisoare cu suspendare, respectiv 2 ani si 3 luni cu suspendare, pentru luare de mita, intr-un dosar trimis in judecata de DNA Iasi, in urma unui flagrant ce a avut loc la inceputul anului 2015.De asemenea, Carmen Dorobat a fost acuzata ca ar fi luat bani de la studenti pentru promovarea examenelor din cadrul universitatii unde activa ca profesor.