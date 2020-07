Cazul fostului viceprimar al Capitalei, Cornel Pieptea: Un fost consilier general recunoaste complicitatea la spaga si incheie un acord cu DNA pentru o sentinta blanda

DNA: A recunoscut savarsirea faptelor

Fostul consilier general a fost de acord cu o sentinta de 2 ani de inchisoare cu supendare.Acordul de recunoastere a vinovatiei este incheiat in dosarul in care fostul viceprimar al Capitalei si fost consilier general, Cornel Pieptea (ex- PNL ), a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie , pentru doua infractiuni de trafic de influenta, dupa ce ar fi pretins si ar fi primit de la administratorul unei firme 15.000 de euro si 150.000 de lei pentru a-i influenta pe ceilalti consilieri sa aprobe construirea unui supermarket pe un teren din Bucuresti.Totodata, el ar fi cerut si primit 65.000 de euro de la directorul unei institutii de invatamant private, legat de aprobarea construirii unui liceu.baniia r fi fost ceruti si remisi prin intermediul Manuelei- Violeta Popescu, potrivit DNA.", explica DNA.Dupa cum am aratat, este vorba de sentinta de 2 ani inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si interzicerea, pe o perioada de 2 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public.