Cazul Hidroelectrica: Judecatorii admit acordul de recunoastere a vinovatiei semnat de Radu Budeanu cu DNA. Milionarul, condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare

Geanta cu spaga

"Condamna pe inculpatul Budeanu Radu Ioan la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la cumparare de influenta.... Suspenda conditionat executarea pedepsei de 2 ani de inchisoare aplicata inculpatului, pe un termen de incercare de 4 ani," se arata in minuta Tribuanlului Bucuresti, potrivit portalului instantelor. Instanta i-a atras atentia lui Radu Budeanu privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in cazul savarsirii unei noi infractiuni pe durata termenului de incercare.Radu Budeanu a pledat vinovat pentru infractiunea de complicitate la cumparare de influenta sia fost de acord cu o pedeapsa de 2 ani de inchisoare cu suspendare. Potrivit procedurii, acordurile de recunoastere a vinovatiei trebuie sa fie verificate pentru legalitate de un judecator.Radu Budeanu este cunoscut ca facand parte din asa-numitul Grup de la Monaco. El a fost casatorit, timp de noua ani, cu stilista Dana Budeanu, cu care are doua fete. In prezent este casatorit cu creatoarea de moda Cristina Savulescu.Ancheta in cazul Hidroelectrica a fost finalizata cu rechizitoriu si au fost trimisi in judecata fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea - pentru trafic de influenta si spalare a banilor, si afaceristul Dan Andronic - pentru marturie mincinoasa.Pe scurt, Elena Udrea este acuzata ca a cerut 5 milioane de dolari - din care a primit 3,8 milioane - de la milionarul Bogdan Buzaianu, pentru ca in schimb sa intervina pentru mentinerea contractului intre Hidrolectrica si firma acestuia, Energy Holding. Faptele ar fi avut loc in anul 2011. Potrivit DNA, Radu Budeanu a jucat rolul de intermediar in aceasta afacere, intre Bogdan Buzaianu si Elena Udrea.