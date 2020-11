Radiografia unui proces de coruptie universitara. Cazul medicului Carmen Dorobat, condamnata pentru spaga primita de la zeci de studenti

De ce a fost condamnata?

Acuzatiile DNA

"Omori bolnavul! Nu stii!"

DNA: Practica uzitata de studenti

Interceptarile

"Caracter continuat al infractiunilor"

Circumstantele atenuante

Carmen Dorobat se remarcase in ultima perioada prin mai multe declaratii legate de pandemia de coronavirus , fiind o autoritate academica in materie. Potrivit deciziei definitive a Curtii de Apel Iasi, ea nu le va mai putea preda studentilor in urmatorii cinci ani. "Cu aceeasi sinceritate voi sta la dispozitia pacientilor ca si pana acum," a declarat Dorobat, dupa aflarea sentintei.Ziare.com va prezinta cele mai importante date din dosarul DNA si motivele care au stat la baza deciziei de condamnare a primei instante, Tribunalul Iasi. Motivarea Curtii de Apel Iasi, definitiva, nu a fost redactata.Carmen Dorobat si sotul acesteia, Gheorghe Dorobat, ambii profesori la UMF Iasi, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA in martie 2015. Cei doi erau acuzati ca ar fi primit mita suma de 12.400 de euro de la 124 de studenti de la Facultatea de Medicina Dentara, pentru a-i promova la examene.Potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii DNA, in lunile iunie - iulie 2014, Carmen Dorobat ar fi primit, in mod direct, suma de 5.700 de euro de la 57 de studenti din anul II de la Facultatea de Medicina Dentara din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) din Iasi."Aceasta suma a fost remisa inculpatei in mod direct de catre studenti sau prin intermediul unora dintre ei (in numele lor), pentru a-i promova pe acestia la probele practica si teoretica ale examenului respectiv si a le acorda note de promovare de 8 si 9, in absenta unei evaluari obiective a tezelor de examinare si a acordarii calificativelor pe baza evaluarii obiective", arata DNA.La randul sau, Gheorghe Dorobat, in calitate de sef al Catedrei de anestezie generala de la UMF Iasi si sef al sectiei ATI de la Spitalul de Neurochirurgie "Nicolae Oblu" din Iasi, ar fi primit, in perioada 6 ianuarie - 30 ianuarie, suma de 6.700 de euro de la 67 de studenti de anul III de la Facultatea de Medicina Dentara. Banii erau primiti prin intermediul sotiei sale, Carmen Dorobat, acuzau procurorii."Acesti bani au fost pretinsi si primiti de catre inculpat pentru a-i promova pe acestia la probele practica si teoretica ale examenului de la materia Anestezie Generala si a le acorda note de promovare de 8 si 9 fara a tine seama de calificativele acordate pe baza evaluarii obiective. Suma de bani a fost remisa inculpatei Dorobat Carmen, in mod direct, de catre studenti sau prin intermediul unora dintre ei (in numele lor), la cabinetul de lucru al inculpatei aflat la parterul pavilionului 3 din incinta Spitalului de Boli InfectioaseIasi.In aceeasi perioada, inculpatul Dorobat Gheorghe a completat si asumat prin semnatura date nereale in carnetele a sase studenti, in sensul ca a mentionat nota obtinuta de fiecare dintre acestia la materia Anestezie Generala Sedare (media finala), desi, pe de o parte, sus-numitii nu sustinusera proba teoretica, iar pe de alta parte, din evaluarea facuta de catre inculpat a tezelor olografe a rezultat ca persoanele examinate obtinusera in realitate note mult mai mici", acuza DNA.Potrivit datelor din ancheta , dupa primirea banilor, notele cresteau spectaculos. In plus, o parte dintre studenti nici nu ar fi dat examenele. De exemplu, in cazul studentilor din anul III, la examenul practic de la "Anestezie generala si sedare", studentii au primit note de 8 si 9, desi initial fusesera punctate cu 2 sau 3.Ion S. (promovat cu nota 9) a fost notat in teza cu nota 2 (si mentiunea inculpatului "Habar n-ai de nimic!"), Rebeca A. (promovata cu nota 9) a fost notata in teza cu nota 2-3 (si mentiunea inculpatului "Nu stii!! Numai atat? Nu stii nimic! Habar n-ai!"), Laura Naomi G. (promovata cu nota 9) a fost notata in teza cu nota 2-3, (si mentiunea inculpatului "Nu stii nimic!"), Maria G.(promovata cu nota 9) a fost notata in teza cu nota 1-2 (si mentiunile inculpatului "Nu citesti nimic? Nu stii nimic?"), Katherine K. (promovata cu nota 8) a fost notata in teza initial cu nota 1 (corectata in nota 8 si mentiunea inculpatului "Nu stii nimic! Habar n-ai!!").In cazul altor studenti, mentiunile erau foarte dure, dar totusi acestia au primit note mari. Constantin Razvan A. a fost notat cu 1-2 si cu mentiunea "Habar n-ai! Loaza!", dar dupa ce a dat 100 de euro a primit nota 9. Cazuri similare au fost si pentru studentii Nicolae Siviu B., care fusese notat initial cu 3 si cu mentiunea "Omori bolnavul! Nu stii!", sau Anca Simona G., care primise -2 si mentiunea "Ce exprimare ceausista... Aduce a anonima! Esti tare... bine pregatita!"Procurori arata ca practica promovarii examenelor la materiile "Boli Infectioase" si "Anestezie Generala. Sedare" (si obtinerea, in acelasi timp, a unor calificative ridicate - medii de 8 si 9) de catre studentii anilor II si, respectiv, III de studiu ai Facultatii de Medinica Dentara din cadrul U.M.F. "Gr. T. Popa" Iasi, prin oferirea unor sume de bani (100 euro/student) celor doi, sotii Carmen-Mihaela si Gheorghe Dorobat, devenise extrem de cunoscuta si uzitata de studentii Facultatii de Medicina Dentara, cei doi reusind sa obtina sume de bani de la candidatii convinsi, prin raportare la perceptia generala, ca acesta este modul cel mai sigur de a promova la disciplinele amintite.Procurorii DNA aratau ca nepromovarea de catre studenti a examenelor in discutie ar fi determinat, in unele situatii, pierderea de catre acestia a locurilor bugetate si inmatricularea acestora pe locurile cu taxa, taxa ce ar fi trebuit achitata in aceste conditii fiind de 6.000 lei/an si pierderea dreptului a le fi asigurata cazarea intr-unul din caminele studentesti apartinand U.M.F Iasi.In dosar sunt mai multe interceptari telefonice. De exemplu, cea din 30 ianuarie 2015, inainte de sustinerea examenului la disciplina "Anestezie Generala", convorbire purtata intre Carmen si Gheorghe Dorobat.Alo!Da.Deci pana la ora asta inca n-ai afisat notele de la Practic.Da.Daca nu le afisezi, tre' sa-i primesti pe toti in examen. Pe buna dreptate, ca ei pana acuma nu stiu daca ei intra sau nu intra la teorie.Da, dom'le, o sa le afisez. Ca-s o suta si ceva... saizeci...Stiu, dar daca nu le-ai terminat de corectat, nu-i problema.Le-am terminat.Poti sa-i primesti pe toti, nu-i nicio greseala asta. Poti sa-i primesti pe toti si le dai pe urma notele. Ca sa nu spuna vreunul ca... poti sa-i primesti.Cum sa-i primesc pe toti daca ei sunt o multime care nu au nota de trecere? Ai 2, 3.Bai, tocmai ii ajuti. Na.Cum ii ajut?Pai ii ajuti, ca poate au sa scrie ceva la teorie. Eu le-am spus, pentru ca au spus ca noi nu stim inca daca intram. Zic, 'Domnule, sa se duca seful de an sa intrebe. Daca nu ati reusit sa le corectati, putem sa ne prezentam? Poate o sa scriem mai mult in teorie.' Am trimis seful de an sa se intereseze, pentru ca trebuiau... ei nu aveau cum sa invete pentru teorie daca nu stiau daca au luat sau nu au luat practica(?). Si pe buna dreptate.Bai, astea-s smecherii, cacealmale de ale lor! Eu m-am chinuit sa le corectez de pomana? Sa le scriu aicea romane, dupa ce ei imi scriu trei randuri? Au 2 si 3 nu stiu cati dintre ei... Le afisez imediat, o sa le afisez.Deci eu te sfatuiesc sa fii dragut si sa nu te enervezi! Da?2, 3, 4.Deci eu asta spun, sa nu te enervezi!Da, bine!Tribunalul Iasi care i-a condamnat, in faza de fond, la 3 ani cu suspendare pe sotii Dorobat, arata ca sentinta a fost data in raport de gravitatea fiecareia dintre faptele comise si periculozitatea sociala a inculpatilor. Instanta a tinut cont si de faptul ca cei doi sunt doctori in Medicina, cu rezultate profesionale medicale deosebite."La stabilirea tratamentului sanctionator, instanta va avea in vedere criteriile generale prevazute in art. 74 Cod penal, respectiv:- Imprejurarile si modul de comitere a infractiunilor, faptul ca inculpatii au inteles sa obtina beneficii materiale ilicite rapide din practicarea activitatii didactice, nobile, la o institutie de invatamant superior, prin pretinderea si primirea de catre inculpati de la studenti a unor sume de bani ce nu li se cuveneau, ca echivalent al conduitei contrare pe care prin prisma fisei posturilor ocupate erau obligati sa o adopte si, in cazul inculpatului Dorobat Gheorghe, si prin atestarea falsificarea unor acte oficiale;- Natura, specificul si importanta valorilor sociale ocrotite de legea penala si pretins lezate de inculpati;- Gravitatea consecintelor produse, constand in crearea unei stari de pericol pentru buna desfasurare a raporturilor de serviciu in cadrul unei institutii de stat, din perspectiva consecintelor pe termen mediu a unor astfel de activitati creatoare de personal medical nepregatit din punct de vedere teoretic, din perspectiva consecintelor pe termen lung, cu efecte directe asupra celor care apeleaza la serviciile medicale;- Crearea unei stari de pericol pentru relatiile sociale referitoare la increderea publica de care se bucura actele oficiale;- A caracterului continuat al activitatii infractionale de coruptie - Conduita procesuala de nerecunoastere a comiterii faptelor de catre inculpati, dovedind astfel o lipsa de asumare a comportamentului lor infractional;- Faptul ca infractiunea de luare de mita si, respectiv complicitate la luare de mita, savarsite de inculpati prezinta un grad ridicat de pericol social raportat la modalitatea de comitere, natura misiunii publice desfasurate de inculpati in cadrul atributiilor sale de serviciu, importanta valorilor sociale lezate, dar si de circumstantele personale ale acestora care nu au antecedente penale, sunt cunoscuti cu un bun comportament in societate, fiind doctori in medicina, cu rezultate profesionale medicale deosebite."Conform instantei, aspectele care vor fi retinute drept circumstante atenuante, constand in imprejurarile legate de faptele comise care diminueaza periculozitatea infractorului constau in faptul ca, in timpul comiterii faptelor, sotii Dorobat si-au desfasurat in continuare activitatea de medici, contribuind la asigurarea unor servicii medicale de calitate, raportat la gradul ridicat de instructie dobandit prin studiu si cercetare si atestat de certificatele si diplomele obtinute de-a lungul carierei, depuse la dosarul cauzei, in folosul cetatenilor, "astfel incat instanta va aplica fiecaruia dintre inculpati pedepse cu inchisoarea intr-un cuantum ce va fi stabilit sub nivelul minimului special prevazut de normele incriminatoare."In ceea ce priveste modalitatea de executare de catre sotii Dorobat a pedepselor stabilite, instanta a avut in vedere datele ce caracterizeaza persoana acestora, asa cum rezulta din actele depuse la dosar, faptul ca acestia nu au antecedente penale, buna conduita avuta anterior comiterii faptei, dar si pe parcursul derularii procedurilor judiciare, instanta considera ca simpla aplicare a pedepsei constituie un avertisment suficient pentru acestia si ca, "chiar fara executarea efectiva a pedepsei lor cu inchisoarea aplicate, inculpatii nu vor mai comite alte infractiuni , fiind indeplinite si celelalte conditii prevazute de art. 91 Cod penal.""In consecinta, considerand ca pentru a se atinge scopul educativ al pedepselor penale prev. de art.52 Cod penal, nu este necesara o pedeapsa cu detentie efectiva, instanta va dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepselor rezultante aplicate," conchide Tribunalul Iasi.