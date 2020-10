Ce se intampla cu dosarul de coruptie al lui Vanghelie, daca fostul primar o sa fie ales in Parlament. Cum se fac banii in politica

DNA : Spaga de 30 de milioane de euro

"Eu fac bani si cand dorm!"

Presedintele PER , Danut Pop, explica cum a ajuns Vanghelie pe lista de candidati. "Da, este pe platforma PER cu partidul domniei sale - PSDI (Partidul Social Democrat Independent) care face parte din cele 12 partide si dansul are Colegiul la deputati la Calarasi, unde deschide lista. A existat o contestatie, dar s-a castigat in instanta ", a precizat Danut Pop, pentru Agerpres. El a aratat ca pe platforma comuna a PER candideaza la alegerile parlamentare 12 formatiuni politice si ONG-uri, intre acestea fiind Partidul Republican, Partidul Social Democrat Independent, Alternativa pentru Demnitatea Nationala, PNTCD Marian Vanghelie este judecat, din 2015, de Tribunalul Bucuresti intr-un dosar de coruptie , fapte pe care le-ar fi comis cand era primar al Sectorului 5. El este acuzat de noua infractiuni de luare de mita, noua infractiuni de abuz in serviciu si sapte infractiuni de spalare de bani."In perioada 2006 - 2014, inculpatul Vanghelie Marian-Daniel, in calitate de primar al Sectorului 5 din Bucuresti, ajutat de inculpatul Niculae Mircea-Sorin si partial de inculpata Ciocan Laura, a solicitat si primit de la inculpatul Dumitru Marin foloase materiale necuvenite in cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro (reprezentand un "comision" de 20% din incasari).Aceste foloase au fost pretinse si primite de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel pentru a-si exercita atributiile de serviciu atat in vederea atribuirii de catre Primaria Sectorului 5 si serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului local al Sectorului 5, cu nerespectarea prevederilor legale, de contracte de achizitii publice firmelor controlate de omul de afaceri cat si pentru a dispune efectuarea platii lucrarilor aferente acestor contracte (valoarea totala a acestor contracte este de aproximativ 738.019.000 de lei)," acuza DNA.Din momentul trimiterii in judecata, 7 iulie 2015, procesul fostului edil a trenat la Tribunalul Bucuresti. Cazul a fost reluat de la zero de doua ori, dupa ce judecatorii din dosar ba au promovat, ba s-au pensionat. In cazul in care Marian Vanghelie o sa fie ales in Parlament, intregul dosar s-ar muta la Inalta Curte, iar procesul s-ar relua de la zero. Motivul: aceasta este instanta unde sunt judecati ministrii, senatorii, deputatii, generalii sau inaltii prelati.Celebru pentru colectia sa de ceasuri, sau pentru costumele sale de lux, Marian Vacnghelie a explicat jurnalistei Denise Rifai, de la Kanal D , cati bani a reusit sa faca din politica."Cred ca daca nu intram in politica, azi eram poate printre primii cei mai bogati trei oameni din Romania. Nu-mi pare rau ca am intrat in politica, am invatat lucruri pe care nu le puteam invata doar din business. Am invatat lucruri si stiu tot ce se intampla in aceasta tara, inteleg ce se intampla in Uniunea Europeana, inteleg ce se intampla si in relatiile pe care ar trebui sa le avem si cu tarile din Europa de Est si cu cele din Europa Centrala. Am capatat o experienta, nu-mi pare rau.Banii... in ghilimele pot avea si tiganii. Nu banii fac totul, important e sa stii. Daca stii sa faci lucruri, nu iti trebuie nimic. Decat tu sa apari si pur si simplu poti sa faci lucruri inimaginabile, fie in politica, fie in business. Niciodata nu mi-a parut rau cand am luat decizii, mi-a parut rau cand am gresit cateodata si nu am luat deciziile respective. Banii in politica se numesc in felul urmator. Faci politica, si indirect poti sa faci si niste businessuri separate. Se numeste ca ai facut bani in politica?Eu fac bani si cand dorm! Cand dorm, oamenii mucesc pentru mine. Am oameni foarte multi care ma respecta, care au incredere in mine si fac bani si cand dorm. Daca eu ajung si vreau sa dorm pana la ora patru, eu in timpul ala fac bani.si pe perioada cat am fost politician. Eu cand mi-am depus declaratia de avere, prima data, la primul dosar, am fost chemat de partid si mi-au spus:, zic, domnule presedinte. Am depus-o din prima zi. Si aveam mai multi bani decat am scris in declaratia de avere, de frica ca Ion Iliescu s-ar fi suparat si sa nu ma dea afara din partid. Am intrebat pe cineva si nu va dau numele lui. Domnule presedinte, numai sprayurile de la toaletele dumneaavoastra costa mai mult decat luati salariul. Cum sa spuneti ca stati in banii astia? Sa fim corecti si sa spunem lucrurilor pe nume. Cum sa avem bani si sa spunem ca nu avem bani?Un lider puternic este cel care are bani si se gandeste la oameni si stie sa ia decizii pentru oameni. Oamenii saraci nu pot sa ia decizii, pentru ca se gandesc la familiile lor si se gandesc la problemele lor. Romanii trebuie sa depaseasca aceasta etapa, si sa gandeasca ca au nevoie de lideri bogati si inteligenti," a dezvaluit Marian Vanghelie.