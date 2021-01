Chestorul Adrian Barascu, condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru delapidarea Oficiului pentru Protectia Martorilor

Adrian Barascu a fost achitat pentru mai multe infractiuni : constituirea unui grup infractional organizat, obtinerea ilegala de fonduri in forma continuata, abuz in serviciu si influentarea declaratiilor.Chestorul trebuie sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 100 de zile, la una din urmatoarele doua entitati: Fundatia pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare sau Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov.Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti si poate fi contestata la Inalta Curte. Instanta a condamnat mai multi ofiteri din cadrul ONPM la pedepse de 2 ani si 6 luni cu suspendare, si a dat achitari in cazul altor oameni ai legii.Intreaga minuta a Curtii de Apel Bucuresti, pe portalul instantelor. In februarie 2016, fostul director al Oficiului National pentru Protectia Martorilor, Adrian Barascu, alaturi de alte noua persoane din conducere si un psiholog din institutie au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru ca au deturnat fonduri destinate martorilor protejati si le-au folosit pentru a cumpara bunuri si servicii inutile de la furnizori preferati.Pe langa Adrian Barascu, in acest dosar, au mai fost trimisi in judecata, in 29 ianuarie, fostii comisari-sefi din ONPM Ion Nanu, Felicia Popa, Aurel Lehadus, Dan Puscas, Marcel Gomeaja, Viorel Croitoru, Razvan Gheorghe, Stefan Stan, fostul director adjunct Cristian Pintilescu si Andreea Lita, care lucra ca psiholog in institutie.Toti sunt acuzati de constituire a unui grup infractional organizat pentru obtinere ilegala de fonduri, mai putin Razvan Gheorghe si Stefan Stan, acuzati doar de complicitate.Potrivit procurorilor, in perioada 2014 - noiembrie 2015, membrii grupului au actionat, pe de o parte, in vederea supradimensionarii cuantumului fondurilor banesti necesare protectiei martorilor, iar, pe de alta parte, pentru reducerea cheltuielilor destinate folosului exclusiv al martorilor din programul de protectie.Din banii destinati folosului exclusiv al martorilor, membrii grupului au achizitionat, de la furnizori preferati, bunuri si servicii destinate inzestrarii ONPM, precum si functionarilor institutiei, inclusiv bunuri si servicii inutile sau neperformante, potrivit anchetatorilor.In plus, in noaptea de 14/15 iunie 2013, un martor protejat care a incercat sa se sinucida, dupa ce i-a adus la cunostinta intentia sa psihologului Andreea Lita, nu a beneficiat de asistenta din partea acesteia.Adrian Barascu mai este acuzat si ca, in 4 august 2015, a incercat sa il determine pe un subordonat, prin amenintari, sa nu mai formuleze sesizari penale si sa nu mai dea declaratii defavorabile conducerii institutiei, cu prilejul unor cercetari penale.Prejudiciul produs astfel bugetului de stat se ridica la suma de 553.769 lei.Mai multe imobile ale lui Barascu, Croitoriu, Gomeaja, Popa, Pintilescu, Nanu, Gheorghe si Stan au fost puse sub sechestru