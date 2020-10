Cine este afaceristul care i-a promis politistului care-l ancheta 15.000 de euro, pentru musamalizarea dosarului de proxenetism: "Vrei sa-ti dau tie tat?"

Reteaua lui Sharpele Nebunu

Femeia voia sa-l toarne

Barbatul urmeaza sa fie prezentat, miercuri, judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile."In perioada septembrie - 20 octombrie 2020, inculpatul, fata de care era dispusa masura controlului judiciar intr-un dosar penal in care era cercetat pentru proxenetism, ar fi promis ofiterului de politie care-l ancheta suma de 15.000 euro din care o parte ar fi urmat sa ajunga la procuror pentru ca in schimb sa obtina clasarii in dosarul mentionat", arata DNA, marti, 27 octombrie, intr-un comunicat de presa.Numele lui Calin Man apare pe lista celor sase persoane arestate preventiv, in mai 2020, ar face parte dintr-o retea de proxenetism si camatarie, din care face parte celebrul interlop Cosmin Pop, zis Sharpele Nebunu.Conform ziardecluj.ro , citat de libertatea.ro , anchetatorii l-au interceptat pe Calin Man in timp ce ameninta o femeie trimisa la produs in Austria. In referatul intocmit de procurori se arata ca "din analiza datelor financiare obtinute, s-a stabilit ca Man Augustin Calin a obtinut foloase materiale de la numita BRM, care practica prostitutia in Viena, astfel:- In perioada 9 februarie 2016 - 11 august 2018, prin intermediul serviciului financiar Western Union, numita BRM a expediat direct numitului Man Augustin Calin suma de 19.418 euro, un numar de 44 de tranzactii. La fiecare dintre tranzactii se afla in Viena. Man a ridicat acele sume de bani de cele mai multe ori din Cluj-Napoca.- In perioada mai 2018 - ianuarie 2020, prin intermediul serviciului financiar Money Gram, numita BRM a expediat numitului Man Augustin Calin suma de 5.400 de euro, un numar de noua tranzactii".Conform probatoriului, femeia era decisa sa se desparta de Man si sa-l toarne la Politie, in vreme ce el o ameninta ca o baga in puscarie. Fragment din dialogul dintre cei doi:"Ce tat? Ce tat, tu, zdreanta, prostituata? Vrei sa-ti dau tie tat? Si io raman in p... goala. Sau ce vrei?... Daca vreau, te bag io pe tine la puscarie"."Ma peste, peste, peste, peste...".La pagina 60 a referatului cu propunerea de arestare se concluzioneaza: "Astfel, BRM mentiona despre activitatea de proxenetism a lui Man Calin, intrucat acesta obtinea foloase patrimoniale de pe urma practicarii activitatii de prostitutie".Stenograme din ancheta de proxenetism au fost publicate, in luan mai 2020, si de publciatia locala Someseanul