Cine sunt cei 12 retinuti in dosarul spagilor din spitalele COVID: Manageri de spitale, politicieni, politisti, oameni de afaceri

Legatura dintre fostul consilier judetean PNL Andrei Kandas si consilierul local Marius Popa

Suspectii care vor fi anchetati in legatura cupresupusa atribuire frauduloasa a unor contracte de achizitie publica la spitale din judetele Brasov si Harghita, in schimbul unor sume de bani, sunt:, la data faptei manager al Spitalului de Boli Infectioase Brasov, pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,, la data faptei director financiar - contabil in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Brasov, pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,, la data faptei referent de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Brasov, pentru comiterea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,, la data faptelor consilier judetean si presedinte al comisiei pentru sanatate, protectia copilului si a persoanelor adulte in cadrul Consiliului Judetean Brasov; presedinte al Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Brasov, pentru comiterea infractiunilor de: trafic de influenta,- instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,, consilier local in municipiul Sacele, pentru comiterea infractiunii de complicitate la trafic de influenta,ofiter de politie in cadrul Brigazii de Operatiuni Speciale Brasov din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia Operatiuni Speciale, pentru comiterea infractiunilor de:- folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii,- compromiterea intereselor justitiei,- luare de mita prevazuta (4 acte materiale),- trafic de influenta (5 acte materiale),, manager al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, pentru savarsirea infractiunilor de:- trei infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite,- trei infractiuni de luare de mita,- cumparare de influenta,, referent la Serviciul Achizitii Publice in cadrul spitalului Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, pentru comiterea infractiunilor de:- trei infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite,- patru infractiuni de luare de mita,- folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii,, la data faptelor magazioner in cadrul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, pentru comiterea infractiunilor de:- abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata (2 infractiuni)- luare de mita (2 infractiuni),, administrator in fapt a unei societati comerciale, pentru comiterea infractiunilor de:- patru infractiuni de dare de mita,- instigare la doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite,- trafic de influenta,- doua infractiuni de cumparare de influenta,- complicitate la abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenit,- favorizarea faptuitorului,, sofer al omului de afaceri, pentru comiterea infractiunilor de:- complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata,, contabil in cadrul SC Chantel Sante SRL, pentru comiterea infractiunilor de:- complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata,- complicitate la instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (2 infractiuni, ambele comise in forma continuata)In acelasi dosar se efectueaza acte de urmarire penala si fata de SC CHANTEL SANTE SRL, pentru patru infractiuni de dare de mita, cumparare de influenta si complicitate la abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, doua infractiuni de instigare la abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite.Asa cum am mentionat anterior, cauza are ca obiect presupusa atribuire frauduloasa, de catre persoane din conducerea unor spitale din judetele Brasov si Harghita, a unor contracte prin care unitatile respective ar fi achizitionat echipamente si produse medicale supraevaluate, dintre care unele nu indeplineau conditiile de conformitate, iar altele nici nu erau necesare.Pentru atribuirea contractelor preferentiale platite din bani publici, spitalele in cauza ar fi organizat proceduri formale prin care sa fie desemnata castigatoare o anumita firma.In schimb, persoane din conducerea spitalelor si/sau persoane cu ascendent si influenta asupra acestora ar fi primit sume de bani de la reprezentantul legal al firmei respective.1. In perioada octombrie 2019 - septembrie 2020, suspectul Kadas Iluna Marius Andrei, in calitatea mentionata mai sus, ar fi primit de la un om de afaceri care controla SC Chantel Sante SRL, in mod direct suma de 5.000 euro si indirect, prin intermediul suspectului Popa Marius Cristian, suma de 20.000 de euro (din care acesta din urma si-ar fi oprit o parte) pentru a-si exercita influenta pe care a pretins ca o are asupra functionarilor publici cu putere de decizie din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Brasov.Influenta s-ar fi dovedit una reala deoarece, la data de 18 februarie 2020, unitatea spitaliceasca a incheiat cu societatea omului de afaceri, ce avea ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata al produselor farmaceutice, un contract privind achizitia unui robot pentru dezinfectia cu ultraviolete a mediului, in valoare de 949.620 lei cu TVA (in conditiile in care valoarea de piata a produsului era cuprinsa intre 285.000 lei si 380.000 lei).Ulterior, la data de 10 aprilie 2020, Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov ar fi efectuat catre SC Chantel Sante SRL, plata in intregime a contravalorii robotului mentionat mai sus.Din probele administrate pana in prezent a rezultat ca atribuirea catre societatea respectiva a contractului de achizitie s-a realizat in mod fraudulos, cu implicarea directa a suspectilor Ionescu Ramona Delia, Olaru Oana Gabriela si Nedelea Gheorghe, avand in vedere ca investitia nu era necesara, a fost mult supraevaluata, iar punerea in functiune a robotului nu s-a realizat nici pana in prezent.In contextul mentionat mai sus, procurorii anticoruptie au dispus, in prezenta cauza, efectuarea unor activitati procedurale de catre ofiterii de politie din cadrul I.G.P.R. - Brigada de Operatiuni Speciale Brasov.Cu aceasta ocazie, dupa ce suspectul Mirica Emanoil, in calitatea mentionata mai sus, a aflat cu exactitate, in modalitatea descrisa anterior, aspectele cercetate si persoanele vizate de ancheta , ar fi comunicat aceste informatii omului de afaceri, ingreunand urmarirea penala care se desfasura in cauza.Pentru aceste "servicii", dar si in schimbul promisiunii de a isi folosi influenta pe care a pretins ca o are pe langa ofiteri de politie si procurori din cadrul D.N.A. - Serviciul Teritorial Brasov pentru a afla mai multe detalii despre mersul anchetei, suspectul Mirica Emanoil ar fi primit de la omul de afaceri mai multe foloase necuvenite (bani, produse alimentare si interventii stomatologice).2. Intr-un context asemanator, in perioada 10 aprilie - 02 decembrie 2020, suspectul Lukacs Antal, manager al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, cu incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice, ar fi aprobat incheierea, cu societatea aceluiasi om de afaceri, a mai multor contracte ce aveau ca obiect achizitionarea, de catre spitalul respectiv, a unor produse medicale (achitate in totalitate pana in prezent).O contributie importanta in aceste demersuri ar fi avut-o si suspectii Balint Eniko si Barczan Laszlo, referent in cadrul Serviciului Achizitii Publice, respectiv magazioner in cadrul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, care ar fi intocmit o parte dintre documente si ar fi permis omului de afaceri, prin intermediul celor doi angajati ai sai (soferul si contabilul) accesul la informatii confidentiale cuprinse in ofertele depuse de alti operatori economici.De mentionat este ca o parte dintre produse ar fi fost achizitionate fara ca acest lucru sa se impuna in raport de nevoile unitatii spitalicesti (de exemplu branulele care deja existau in stoc intr-o cantitate suficienta pentru sase luni si alte produse consumabile destinate unei parti a spitalului care inca nici nu fusese finalizata).De fiecare data toate preturile produselor comandate ar fi fost supraevaluate.In aceeasi perioada, suspectul Lukacs Antal, in schimbul efectuarii cu prioritate a unor plati catre SC Chantel Sante SRL, i-ar fi cerut omului de afaceri sa-si foloseasca influenta pe care acesta ar fi pretins ca o are asupra persoanelor de conducerea Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate, in scopul obtinerii nivelului de acreditare corespunzator clasei a doua, desi spitalul indeplinea doar conditiile cerute de lege pentru acordarea clasei a treia.Pentru demersurile descrise mai sus, omul de afaceri ar fi promis si remis celor doi suspecti sume de bani si alte foloase dupa cum urmeaza:- suspectul Lukacs Antal ar fi primit suma totala de 10.000 euro si ar fi acceptat promisiunea remiterii unui procentaj de 20% din valoarea unor anumite contracte evaluate de 2.136.706 lei, respectiv echivalent a 89.000 euro- suspectii Balint Eniko si Barczan Laszlo ar fi primit si acceptat promisiunea remiterii de bani si foloase necuvenite, necuantificate pana in prezent.Prin aceste demersuri, suspectii ar fi adus un prejudiciu in dauna spitalelor amintite mai sus in valoare totala de 1.669.234 lei, concomitent cu obtinerea unui folos necuvenit in acelasi cuantum pentru societatea SC Chantel Sante SRL.Tuturor suspectilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala.Citeste si: