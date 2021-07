Cine este comisarul sef Marian Iorga, "Zeus" anchetat de DNA pentru luare de mita

Schimbari in doua IPJ-uri, in urma anchetei DNA

DNA spune ca Iorga a primit mita un ceas de pana intr-o mie de euro

Ar fi luat spaga un ceas

Cine este comisarul sef Marian Iorga, anchetat de DNA pentru spaga

Scandalurile in care a fost impllicat Marian Iorga

Iorga a deranjat "niste cercuri"

Desi totul a rasuflat abia joi, 8 iulie, cand pe surse a parut informatia ca Marian Iorga a fost ridicat de procurori intr-un dosar de luare de mita, se pare ca DNA facea cercetari inca de acum mai bine de o luna.Mai multi martori au transmis ca ofiteri ai Directiei Generale Anticorutie au intrat in sediul IPJ Prahova de unde au ridicat mai documente.Ministrul Lucian Bode a decis incetarea imputernicirii la Ploiesti."In vederea asigurarii informarii opiniei publice, cu privire la situatia ofiterului care asigura conducerea Inspectoratului de Politie al Judetului Prahova, va comunicam faptul ca ministrul Afacerilor Interne a dispus incetarea imputernicirii acestuia din functia de inspector sef.Ofiterul a fost pus la dispozitia Inspectoratului General al Politiei Romane" atransmis Ministerul Afacerilor Interne.Pe perioada punerii la dispozitie, comisarul-sef de politie va primi sarcini profesionale in zona de suport administrativ.Joi, comisarul sef Marian Iorga si-a luat la revedere de la colegii de la IPJ Prahova, dupa ce i s-a incetat imputernirea de sef al Inspectoratului. In acel moment, el s-a intors pe functia de baza de sef al IPJ Calarasi. In locul sau era imputernicit pe functie comisarul sef Ionut Emil Nitu, fostul sef, tot imputernicit, al Politiei Municipiului Calarasi.Acesta a fost trimis pe functia sa. Doar ca intre timp, Marian Iorga a fost pus la dispozitia Inspectoratului General al Politiei Romane si in locul sau a fost imputernicit unul dintre adjunctii sai, comisarul sef Mihai Gigel Preda."In urma incetarii imputernicirii ofiterului care exercita functia de inspector sef al I.P.J. Prahova si avand in vedere punerea acestuia la dispozitie, Centrul de Informare si Relatii Publice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane este abilitat sa comunice urmatoarele:Continuitatea conducerii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova va fi asigurata, temporar, de comisar-sef de politie Mihai-Ginel PREDA, adjunct al sefului inspectoratului, in cadrul aceleiasi unitati.De asemenea, continuitatea conducerii Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi va fi asigurata, temporar, de comisar-sef de politie Costel CHIRICA, adjunct al sefului inspectoratului, in cadrul aceleiasi unitati", arata IGPR intr-un comunicat de presa.Conform DNA, Iorga ar fi luat spaga pentru a rezolva favorabil o cauza. El a fost plasat sub control judiciar . Si persoana care i-a dat mita este anchetata in aceasta speta."Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura controlului judiciar pe o durata de 60 de zile incepand de la data 8 iulie 2021, fata de inculpatul IORGA MARIAN, la data faptelor inspector sef al Inspectoratului Judetean de Politie (I.P.J.) Calarasi, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita.Intre obligatiile impuse prin controlul judiciar fata de inculpat se afla interdictia de a parasi tara si interdictia de a comunica, direct sau indirect, pe vreo cale, cu anumite persoane mentionate in ordonant", transmite DNA intr-un comunicat de presa."In functia de inspector sef al I.P.J. Calarasi, la data de 29 aprilie 2017, ar fi primit un ceas de lux, in valoare de 4.350 lei, de la o persoana (suspect in cauza), in legatura cu indeplinirea unui act ce intra in atributiile sale de serviciu, respectiv, cu solutionarea favorabila a unei sesizari pe care persoana o formulase anterior.In aceeasi cauza se efectueaza acte de urmarire penala fata de o persoana fizica fara calitate speciala, pentru infractiunea de dare de mita", a mai aratat DNA.Marian Iorga era imputernicit pe functia de sef al IPJ Prahova din 30 aprilie 2020.Iainte, Marian Iorga a condus IPJ Calarasi intre septembrie 2014-martie 2019 si intre august 2019-aprilie 2020In perioada martie-august 2019 a fost imputernicit sef al Oficiului National pentru Protectia Martorilor.Anterior a mai ocupat functiile de sef al Serviciului de Investigatii Criminale al Politiei Capitalei, sef al Serviciului Furturi de Autovehicule - Directia Generala de Politie aMunicipiului Bucuresti si sef al Serviciului de Investigatii Criminale - Politia Sector 5 din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.Dupa ce "Zeus" de la IPJ Calarasi a fost pus la dispozitia IGPR, in spatiul public incep sa apara tot felul de informatii despre activitatea lui.Actualul deputat PSD de Calarasi, Dumitru Coarna a fost audiat intr-un dosar instrumentat pe numele lui Marian Iorga. In 2019, Dumitru Coarna a facut mai multe plangeri penale in care l-a acuzat pe Marian Iorga, printre altele, de luare de mita si ca ar fi pretins "favoruri sexuale pentru promovarea in functii".Mai mult, la Prahova se vorbeste ca Iorga ar fi favorizat in functii unii apropiati de-ai luni, inclusiv un personaj care ar fi fost prins copiid la examen.Alte "voci" din randurile politistilor sustin ca, de fapt, comisarul sef Iorga ar fi deranjat niste "cercuri", iar dosarul ar fi fost scos la lumina abia acum pentru a fi impedicat sa participe la concurs pentru postul de sef la IPJ Prahova.Mai mult, de fapt comisarul sef nu era obedient la "recomandarile" primite de mai sus.Aceste informatii nu sunt insa confirmate oficial.Scandalul vine la putin timp dupa ce seful Unitatii de Politici Publice a MAI, Christian Ciocan, a fost dat afara de ministrul Lucian Bode , dupa un scandal cu politistii de la Sectia 4.