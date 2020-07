Compania Energy Holding, fondata de "cel mai destept baiat din Energie", Bogdan Buzaianu, a intrat in faliment. ANAF a pus sechestru pe un avion de lux

Fondata de Buzaianu

Ancheta de la Parchetul General

Cine este Bogdan Buzaianu

Afacerea Hidroelectrica, clasata

Instanta de judecata a respins, pe 20 iulie, planul de reorganizare al companie. Decizia judecatorilor nu este definitiva, putand fi atacata cu apel, potrivit Profit.ro. Conform sursei citate, motivul a fost acela ca, potrivit prevederilor Legii insolventei, asociatul unic Energy Holding Cyprus Limited, care este si principalul creditor al firmei, nu ar fi avut dreptul sa voteze in adunarea creditorilor care a aprobat planul de reorganizare, iar in absenta votului acestuia planul ar fi fost respins.Compania a fost infiintata in anul 2000 de milionarul elvetian Nicolae-Bogdan Buzaianu (52 de ani), finul fostului ministru al Economiei, Dan Ioan Popescu. Energy Holding a trecut prin mai multe schimbari in actionariat, iar din 2013 este controlata, printr-o majorare de capital, de firma cipriota Energy Holding Cyprus Limited, cu beneficiari reali necunoscuti.Potrivit datelor Profit.ro, Energy Holding Cyprus Limited este si cel mai mare creditor al subsidiarei sale romanesti, cu o creanta de 14,84 milioane lei. ANAF are de recuperat circa 13 milioane lei, reprezentand in principal amenda aplicata de catre Consiliul Concurentei celor de la Energy Holding in 2015.Printre creditori se mai numara fratele lui Bogdan Buzaianu, Constantin Mihail Buzaianu, cu o creanta salariala de peste 168.000 lei, dar si Selectra Ltd., o firma reprezentata la un moment dat de sotia acestuia, Anisoara Buzaianu, cumnata lui Bogdan Buzaianu, cu o creanta de 7,33 milioane lei.Societatea Energy Holding este cercetata de procurorii din Parchetul General pentru evaziune fiscala si stabilire cu rea credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor in scopul obtinerii fara drept a unor sume de bani cu titlu de rambursari de la bugetul general consolidat. Ancheta fost deschisa in septembrie 2016.Cu o luna inainte, in august 2016, ANAF a instituit sechestru asupra mai multor bunuri ale companiei, respectiv un avion de tip business jet marca Bombardier Challenger CL-600 estimat la 27,4 milioane lei (circa 6 milioane euro), o salupa sport Gladiator 36T (estimata la circa 690.000 lei), precum si trei autoturisme, marcile Mercedez Benz (an fabricatie 2011, estimat la 478.409 lei), Skoda Superb (2012, 115.387 lei) si Skoda Octavia (2012, 70.700 lei), mai arata Profit.ro Buzaianu este un om de afaceri discret, care este cunoscut la noi mai ales pentru contractele din energie ieftina pe care le-a avut cu Hidroelectrica, dar si pentru retehnologizarile esuate de la Portile de Fier sau de la hidrocentralele de pe Olt.Bogdan Nicolae Buzaianu a renuntat in 2008 la cetatenia romana si a devenit cetateanul elvetian Nicolas Buzaianu.Numele sau apare si intr-un dosar facut de DNA . Este vorba de procesul in care fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea , este judecat ca ar fi primit de la Buzaianu o spaga de 5 milioane de euro pentru continuarea unor contracte de achizitionare de energie ieftina de la Hidroelectrica. Procesul este pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.In acest rechizitoriu, procurorii DNA ii fac milionarului o caracterizare inedita, preluand citate din mass-media: "."Ministrul Industriilor in Guvernul Adrian Nastase , cand au fost incheiate contractele, era Dan Ioan Popescu, nasul de cununie al lui Bogdan Buzaianu.Dosarul de la DIICOT, la care se facea referire in rechizitoriu, in care se investiga afacerea cu prejudiciu de 1 miliard de dolari, a fost declinat la DNA in 2014. Erau cercetati factori de decizie si control ai SC Hidroelectrica si angajati in cadrul Sucursalei Hidrocentrale Portile de Fier.Cazul a fost clasat in iulie 2019, procurorii anticoruptie au dispus solutia clasarii in baza articolelor potrivit carora: "fapta nu exista", "fapta nu este prevazuta de legea penala" si "a intervenit decesul suspectului ori a inculpatului persoana fizica".In esenta, procurorii DNA au dat vina pe decizia CCR care a dezincriminat abuzul in serviciu in cazul incalcarii legislatiei secundare.