Condamnare blanda pentru libanezul Andre Jaderian, unul dintre denuntatorii din dosarul fostului sef Unifarm

Cine este Andre Jaderian

Omul de afaceri a pledat vinovat si a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu DNA , fiind una dintre persoanele implicate in dosarul Unifarm care a recunoscut acuzatiile. O mega ancheta care s-a soldat cu trimiterea in judecata a fostului director al Unifarm, Adrian Ionel (foto), judecat pentru ca ar fi pretins 760.000 de euro pentru a atribui un contract de furnizare de masti si combinezoane.Andre Jaderian trebuie sa respecte mai multe obligatii in urmatorii patru ani si sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 de zile, in cadrul Directiei de Administrare a Domeniului Public din cadrul Primariei Sectorului 6 (Servicii - utilitati publice si administrarea domeniului public si privat) si/sau unitatile de invatamant de pe raza Sectorului 6 din Municipiului Bucuresti>a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti, la datele ce vor fi stabilite de consilierul de probatiune din cadrul acestui serviciu;b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;d) sa comunice schimbarea locului de munca;e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta."Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendarii sub supraveghere, in cazul savarsirii unei infractiuni pe parcursul termenului de supraveghere sau atunci cand, cu rea-credinta, inculpatul nu respecta masurile de supraveghere sau a obligatiei prevazute mai sus stabilite in sarcina sa," mai arata Tribunalul Bucuresti, conform portalului instantelor Libanezul Andre Jaderian, iranianul Alireza Yousefi Jouybari si turcul de etnie kurda Memet Turan sunt cei trei afaceristi care au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA in dosarul Unifarm si au fost codamnati la pedepse cu suspendarea executarii in penitenciar Andre Jaderian (44 de ani) este nascut in Bourj Hammoud (Liban) si are cetatenie romana, conform datelor Confidas. El este asociat/administrator la forma prahoveaza Brickshop SRL. El a fost intermediarul in aceasta afacere, intre firma BSG Bussines Select SRL si Ionel Adrian. Potrivit datelor din ancheta, el este si denuntator in acest caz.De altfel, in iulie 2020, avocatul lui Ionel Adrian a anuntat ca clientul sau a depus o plangere penala, la Parchetul Sectorului 1, pentru savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare, conform unui articol din Libertatea."Potrivit actelor de la dosar, in data de 19 mai 2020 numitul Andre Jaderian a sesizat DNA cu savarsirea de catre numitul Adrian Ionel a infractiunii de luare de mita, constand in aceea ca i s-ar fi pretins de catre acesta din urma cu titlu de mita sume de bani in legatura cu un contract incheiat de CN Unifarm SA cu societatea controlata de denuntator.La momentul formularii denuntului, Andre Jaderian cunostea ca aceste fapte nu sunt adevarate, fapt certificat si de rezultatul testului poligraf pe care l-a sustinut denuntatorul. Astfel, potrivit concluziilor testului poligraf, acesta nu a raspuns sincer la intrebarile relevante.Ca urmare a acestei situatii, domnul Adrian Ionel a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 cu plangere penala impotriva numitului Andrei Jaberian pentru savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare", a afirmat avocatul fostului director Unifarm, potrivit sursei citate.