Condamnari dure intr-unul din dosarele ANRP: Crinuta Dumitrean - 6 ani si 3 luni, milionarul Simu - 6 ani si 4 luni si expertul Dima - 9 ani si 8 luni

Prejudiciul, inapoi

Instanta a mai decis ca cei implicati in acest dosar sa achite prejudiciul de 7.715.000 euro, echivalentul a 32.838.126 lei, adus Statului Roman.Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti si poate fi contestata la Inalta Curte. "In baza art. 289 alin. 3 C. pen. rap. la art. 112 lit. e C.pen., confisca de la inculpata Dumitrean Crinuta Nicoleta suma de 400.000 euro primita de aceasta cu titlu de mita sau echivalentul in lei a acestei sume la cursul de schimb al B.N.R. la data executarii masurii," se arata in minuta Curtii de Apel, conform portalului instantelor. Crinuta Dumitrean a condus Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in perioada octombrie 2009-octombrie 2011, post in care a fost promovata de PDL Bistrita-Nasaud, condus de Ioan Oltean . Potrivit presei locale, Crinuta Dumitrean a castigat un concurs de frumusete, Miss Bistrita, inainte de a face cariera in administratia publica la varf.In acelasi dosar, mai multi membri ai comisiei din cadrul ANRP au fost condamnati pentru abuz in serviciu: Mihai Cristian Sebastian (4 ani si 4 luni de inchisoare), Oana Vasilescu (3 ani cu suspendare), Dragos George Bogdan (3 ani cu suspendare) si Catalin Florin teodorescu (3 ani de inchisoare cu suspendare). Fostul vicepresedinte al ANRP, Remus Virgil Baciu, a fost condamnat la 5 ani si 7 luni inchisoare, dupa ce pedeapsa i-a fost contopita cu o alta sentinta. Fostul deputat UDMR , Marko Attila, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, dupa ce pedeapsa i-a fost contopita cu alte sentinte.Floreintina Savu, consilier in cadrul ANRP - Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, a fost condamnata la 4 ani de inchisoare, iar expertul evaluator Alin Horatiu Dima la o pdedeapsa totala de 9 ani si 8 luni inchisoare, dupa ce pedeapsa i-a fost contopita cu alte sentinte. In fine, milionarul Horia Simu a fost condamnat la 6 ani si 4 luni inchisoare.Instanta a anulat decizia de despagubire data de ANRP in acest caz si a decis restituirea banilor de catre"Admite actiunea civila formulata de partea civila Statul Roman prin Ministerul Finantelor si: in baza art. 25 alin. 3 C.p.p. anuleaza decizia nr. 15764/FF/26.05.2011 a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor din cadrul A.N.R.P. de emitere a titlurilor de despagubire in favoarea societatii ROSINTALY MANAGEMENT LIMITED, in cota de 75%, a lui Niculae Aurel, in cota de 15% si a lui Birisiu Ionut, in cota de 10%, in cuantum total de 37.243.500 lei, dar si titlurile de conversie nr. 1926/16.06.2011 emis in favoarea societatii ROSINTALY MANAGEMENT LIMITED, nr. 1927/16.06.2011 emis in favoarea martorului Niculae Aurel si nr. 1928/16.06.2011 emis in favoarea martorului Birisiu Ionut.Repune partile in situatia anterioara si dispune restituirea sumei de 37.243.500 lei catre partea civila Statul Roman prin Ministerul Finantelor, de catre inculpatul Simu Horia, beneficiar real al societatatii ROSINTALY MANAGEMENT LIMITED - 27932625 lei, martorul Birisiu Ionut - 931087,50 lei, martorul moldoveanu Daniel - 1117305 lei, martorul Sterian Ion- 1675957,50 lei, martorul Niculae Aurel - 174299,58 lei, martorul Surdu Georgian Gabriel - 2706112,71 lei si martorul Cocos Dorin - 2706112,71 lei.in baza art. 25 C.p.p. obliga, in solidar, pe inculpatii Dumitrean Crinuta Nicoleta, Savu Florentina, Mihai Cristian Sebastian, Baciu Remus Virgil, Teodorescu Catalin Florin, Vasilescu Oana, Bogdan Dragos George, Marko Attila Gabor, Simu Horia si Dima Alin Horatiu, la plata catre partea civila Statul Roman prin Ministerul Finantelor a sumei de 7.715.000 euro echivalent lei la data platii, in masura in care pretentiile partii civile nu sunt acoperite prin repunerea partilor in situatia anterioara si restituirea sumei aferente deciziei nr. 15764/FF/26.05.2011 a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor din cadrul A.N.R.P., anulata conform art. 25 alin. 3 C.p.p.," se arata in minuta instantei.Potrivit acuzatiilor DNA, la data de 22 octombrie 2009, Simu Horia, printr-un intermediar, a achizitionat drepturile litigioase pentru o suprafata de teren situata in municipiul Constanta, pretul cesiunii fiind de 700.000 euro.De la acea data, Simu a initiat un complex de demersuri prin intermediul unor angajati ai societatilor sale si prin intermediul unor persoane cu functii de conducere din cadrul unor institutii publice, cu sprijinul carora sa urgenteze obtinerea despagubirilor prin interventia acestora la nivelul autoritatilor implicate in procedura de retrocedare.In urma acestor demersuri, la data de 26 mai 2011, Dumitrean Crinuta Nicoleta, Mihai Cristian Sebastian, Baciu Remus Virgil, Vasilescu Oana, Bogdan Dragos, Teodorescu Catalin Florin si Marko Atilla Gabor, membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, au aprobat, in unanimitate, raportul de evaluare intocmit de expertul evaluator Dima Alin Horatiu, prin care, valoarea unui teren in suprafata de 25 hectare situat in municipiul Constanta (zona Bratianu - Anadalchioi) a fost stabilita la suma de 8.750.000 euro (35 euro/mp), echivalentul a 37.243.500 lei.Aceasta reprezinta o supraevaluare a terenului respectiv cu suma de 7.715.000 euro, echivalentul a 32.838.126 lei, ceea ce a provocat un prejudiciu echivalent cu aceasta suma in dauna bugetului de stat concomitent cu obtinerea unui avantaj patrimonial de catre Simu Horia si alte persoane, beneficiare ale drepturilor litigioase, in cuantum total de 32.209.990,76 lei.Concret, membrii Comisiei, luand la cunostinta de concluziile raportului de evaluare, intocmit cu nerespectarea Standardelor Internationale de Evaluare, nu au constatat faptul ca Dima Alin Horatiu a supraevaluat terenul respectiv, desi aveau cunostinta de faptul ca suprafata respectiva era situata in extravilanul municipiului Constanta si avea destinatia de teren agricol.Mai mult, in cuprinsul documentului respectiv nu a fost evidentiata pozitia exacta a terenului, iar pentru stabilirea valorii acestuia expertul a utilizat comparabile care nu priveau tranzactii de vanzare, ci doar oferte de vanzare a unor terenuri situate in intravilanul si extravilanul municipiului Constanta care nu aveau categoria de folosinta teren agricol.Raportul de evaluare respectiv a fost avizat anterior, pentru conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Evaluare si a Legii nr. 247/2005, de catre Savu Florentina, cu incalcarea atributiilor de serviciu ce derivau din functia de consilier in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor - Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.Pentru "ajutorul acordat", in perioada ianuarie - 02 august 2011, Dumitrean Crinuta Nicoleta a acceptat promisiunea si a primit, printr-un intermediar, de la inculpatul Simu Horia suma de 400.000 euro.In acelasi context si pentru acelasi motiv, in luna ianuarie 2011, expertul evaluator, Dima Alin Horatiu, a primit prin intermediar de la acelasi inculpat suma de 5.000 euro.In perioada 24.06.2011 - 11.11.2011, inculpatul Simu Horia a disimulat adevarata natura a provenientei sumei totale de 5.066.300 euro, obtinuta in maniera de mai sus, prin incheierea cu diverse firme controlate de acesta a unui numar de noua contracte de imprumut, nereale.In cauza, s-a dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor imobile ce apartin inculpatilor Simu Horia si Dumitrean Crinuta Nicoleta.De asemenea, procurorii anticoruptie au instituit masura asiguratorie a popririi asupra sumei de 22.600 lei, aflata in contul unei unitati bancare, pe numele inculpatului Dima Alin Horatiu.