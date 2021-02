Continua marea tergiversare a dosarului Sorinei Pintea. Dupa 10 luni de la trimiterea in judecata, Curtea de Apel Cluj schimba, pentru a treia oara, instanta care va solutiona cazul

Cronologia dosarului

Acuzatiile DNA

Decizia de stramutare a fost luata la solicitarea Sorinei Pintea. Asta dupa ce, in urma cu o saptamana, Inalta Curte stabilise competenta de judecata la Tribunalul Maramures . Cererea de stramutare a dosarului fusese facuta pe 21 decembrie, inaintea sesizarii Inaltei Curti. DNA finalizeaza dosarul Sorinei Pintea si trimite dosarul la Trubunalul Bucuresti.- Tribunalul Bucuresti declina procesul la Tribunalul Maramures.- Tribunalul Maramures declina procesul la Tribunalul Bucuresti. Instanta sesizeaza Inalta Curte in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta.- Inalta Curte stabileste competenta judecarii la Tribunalul Maramures.- Curtea de Apel Cluj stramuta dosarul la Tribunalul Cluj. Minuta, po portalul instantelor. Conform DNA, in perioada noiembrie 2019 - 28 februarie 2020, Pintea ar fi pretins si primit, printr-un intermediar, de la reprezentantii unei societati comerciale, in doua transe, sumele de 10.000 de euro (la 20 decembrie 2019) si 120.000 lei (la 28 februarie 2020), care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentand 7% din valoarea unui contract de achizitie publica, incheiat in 2019, ce avea ca obiect proiectarea si executia lucrarilor de amenajare a blocului operator - sala de chirurgie cardiovasculara si toracica si a unor spatii adiacente din spital.Potrivit anchetatorilor, Sorina Pintea ar fi primit banii in incinta unitatii medicale pe care o conducea."In data de 28 februarie, dupa primirea sumei de 120.000 lei, activitate ce ar fi avut loc in biroul inculpatei din cadrul spitalului, s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante", mentioneaza DNA.Pe 29 februarie 2020, Sorina Pintea a fost arestata preventiv de Tribunalul Bucuresti, fiind eliberata pe 6 martie, in urma unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti, instanta care a plasat-o sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile.