Contracte frauduloase la Posta Romana - Guvernul sesizeaza DNA (Video)

Corpul de control al premierului va inainta DNA un raport privind verificari la Posta Romana in legatura cu unele de contracte de asociere in participatiune si un contract de prestari servicii de transport valori, in care este, invocat, printre altele, un prejudiciu de peste 6,2 milioane lei.

Controlul la Posta Romana a avut la baza solicitari transmise de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) in martie si aprilie 2013, se precizeaza in sinteza raportului remisa presei.

Verificarile au vizat imprejurarile in care au fost incheiate, puse in executare si au incetat un contract de asociere in participatiune din 2006 cu SC Smart Telecom Solutions SRL, un contract de acelasi fel din 2009 cu SC Posh Telecom Solutions SRL si unul de prestari servicii din 2006, incheiat cu SC G4S Cash Solutions SRL, se arata in documentul citat.

Despre primul dintre contracte, in raport se arata ca acesta a fost incheiat "prin invocarea unor imprejurari necorespunzatoare adevarului", cu referire la consemnarea potrivit careia firma beneficiara ar fi beneficiat de echipament tehnic adecvat si de know-how necesar operarii, gestionarii si urmaririi platilor in regim electronic.

Tot legat de contractul cu SC Smart Telecom Solutions SRL, in sinteza raportului se precizeaza ca natura acestuia a fost schimbata nejustificat in aceea de prestari servicii si ca o suma de peste 6,2 milioane lei este "paguba adusa patrimoniului Companiei Nationale Posta Romana SA", prin interpunerea nejustificata a firmei mentionate in activitatea de intermediere a platilor efectuate in regim electronic desfasurata de companie.

De asemenea, arata Corpul de control al premierului, reprezentantii companiei Posta Romana au creat conditiile ca SC Smart Telecom Solutions SRL sa solicite si sa obtina despagubiri de aproape 4,6 milioane de euro ca urmare a denuntarii unilaterale a contractului.

In privinta contractului cu SC Posh Telecom Solutions SRL, in sinteza raportului se arata ca Posta Romana a fost pagubita cu peste 1,1 milioane lei prin cooptarea nejustificata a acestei firme in activitatea companiei, ca intermediar pentru platile in regim electronic.

