Procurorul-sef al DNA, despre dosarele legate de pandemie: "E foarte grav ca unii cetateni cu functii de conducere in stat sa profite de aceasta situatie grava si sa se imbogateasca pe seama bolii"

"Am ramas in prezent in ancheta cu un numar de 94 de dosare, iar 8 dosare au fost trimise in judecata, atat cele cu Unifarm-ul, dar am mai avut si la Brasov, un spital de boli infectioase din Brasov, dar si de la Sfantu Gheorghe. In celelalte 94 de cauze, unele dintre dosarele noastre vor fi finalizate in perioada urmatoare. Am incercat sa indisponibilizam bunuri in vederea recuperarii prejudiciului. Prejudiciul se ridica la nivelul zecilor de milioane, cel putin, de euro (...) prin infractiuni de coruptie in timpul pandemiei", a afirmat Crin Bologa, la Europa FM.El a mentionat ca este foarte grav ca persoane cu functii de conducere in stat profita de pandemie pentru a se imbogati. "Ne intereseaza coruptia legata de pandemie pentru ca este foarte grav ca unii cetateni cu functii de conducere in statul roman sa profite de aceasta situatie grava si sa se imbogateasca pe seama bolii, a suferintei oamenilor si chiar a mortii acestora", a declarat el.Intrebat daca sunt vizate persoane importante din stat in cele 94 de dosare, Bologa a afirmat: "Sunt persoane importante, de la diferite niveluri ale statului roman, si la nivel local, dar si la nivel central"."In perioada asta de pandemie am avut doua tipuri de dosare: unele au ca obiect coruptia in legatura cu achizitiile pentru combaterea pandemiei, dar alte dosare au ca obiect infractiuni de coruptie profitand de starea de pandemie. Pentru ca au aparut anumite tipare, s-a profitat mult mai mult de restrictii, poate s-a considerat ca DNA lucreaza de la domiciliu, n-am facut asa ceva", a subliniat el.In 25 februarie, procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, afirma ca procurorii acorda o atentie desebita dosarelor in care sunt investigate posibile infractiuni de coruptie inregistrate in perioada pandemiei. "Este inadmibisil sa se gaseasca personae care sa vrea sa se imbogateasca cand altii mor", afirma Bologa. Conform datelor prezentate atunci, DNA a instrumentat 105 dosare legate de pandemie in 2020, 5 fiind trimise in judecata, din 29 finalizate. In cele 76 de dosare aflate in lucru, prejudiciile prezumate sunt de ordinul sutelor de milioane de euro.