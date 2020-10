Crin Bologa, procurorul-sef al DNA: "Au inceput sa apara dosarele cu persoane importante si sume mari de bani"

Bologa a sustinut ca este in continuare nevoie de sprijinul populatiei pentru lupta anticoruptie , de sprijinul institutiilor europene dar si al autoritatilor pentru dezvoltarea propriului serviciu tehnic.Seful DNA a subliniat ca activitatea parchetului a fost afectata de pandemia Covid-19. "Si la DNA am simtit din plin efectele pandemiei, timp de doua luni am avut suspendata urmarirea penala in aproape toate cauzele cu exceptia celor urgente . De asemenea, am avut limitari ale actelor de urmarire penala, persoane care nu se prezinta la anchete pentru ca invoca ca-i expunem la infectia cu noul coronavirus , avem probleme in momentul in care efectuam perchezitii si ne expunem si oamenii nostri, avem probleme in momentul in care organizam actiuni de flagrant unde exista riscul infectarii. Toate aceste lucruri ingreuneaza lupta anticoruptie si de asemenea au dus si la unele cazuri de imbolnaviri ale angajatilor nostri, nu multe. In schimb avem mai multe cazuri de izolare ca urmare a unor contacte directe", a declarat Crin Bologa in cadrul unei dezbateri online organizate de catre APADOR-Ch.Acesta a subliniat ca lipsa personalului si pierderea sprijinului din partea SRI a ingreunat activitatea DNA."La toate acestea se adauga si o schema de personal ocupata doar in proportie de 70% in ceea ce priveste functiile de procuror si greutati in dezvoltarea serviciului tehnic, atat in ceea ce priveste resursa umana cat si cea financiara. Mai ales dupa ce am pierdut sprijinul unor alte institutii ale statului care aveau o dotare mult mai buna decat noi in aceasta privinta."Potrivit acestuia o alta dificultate a venit din cauza modificarilor Legilor Justitiei prin faptul ca a ingreunat procesul de recrutare al noilor procurori."Suntem intr-o plina procedura de recrutare a unor procurori pe functii de executie, dar din pacate pe un numar de 39 de posturi s-au inscris doar 11 procurori. Aceasta criza de personal a aparut din cauza modificarilor legilor justitiei in ultimii ani prin cresterea vechimii de acces la DNA de la sase la zece ani si de asemena, prin modificare procedurii de examinare. Eu cred ca aceste modificari ale legilor justitiei au fost introduse tocmai pentru a bloca lupta impotriva marii coruptii, si norocul nostru a fost sprijinul cetatenilor si al institutiilor europene. Asteptam cu nerabdare repararea acestor legi."Rezultatele noastre pana in prezent sunt foarte bune. In comparatie cu anii 2018 si 2019, avem mai mute dosare trimise in judecata, mai multi inculpati trimisi in judecata si mai putine solutii de clasare, ceea ce a dus la o eficienta mult mai ridicata. Pe primele opt luni aveam o eficienta de 12%, desi media din MP era de 8-10% iar in anii trecuti la DNA aceasta medie era de 7%. Ma refer la procentul dosarelor trimise in judecata din totalul dosarelor solutionate. Speram sa trimitem in continuare dosare bine probate astfel incat sa avem o scadere a procentului de achitari in anii urmatori.Un fapt imbucurator in aceasta perioada a fost cresterea numarului de sesizari venite din partea populatiei si a sesizarilor din oficiu din partea procurorilor. Este pentru prima data cand acest trend se schimba dupa anul 2015. In fiecare an din 2015 am pierdut aproximativ 2.000 de dosare pe an. Pentru prima data in acest an a crescut numarul acestor sesizari, ceea ce arata o crestere a increderii cetatenilor dar si a procurorilor in propria lor munca", a spus seful DNA."Solicit in continuare un sprijin al societatii si a institutiilor europene pentru lupta anticoruptie si pastrarea independentei functionale si financiare a DNA. Dupa cum ati vazut au inceput sa apara si dosarele cu persoane importante si cu sume mari de bani. Avem dosare cu ministri, cu primari de mari municipii, Brasov si Constanta, pe care le instrumentam, si in continuare avem in lucru peste 3.500 de dosare in conditiile in care am solutionat 1.500 de dosare in acest an", a mai spus Crin Bologa.