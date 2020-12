CSM respinge actiunea Inspectiei Judiciare deschise impotriva Florentinei Mirica. Procuroarea a pus la indoiala probitatea sefului care clasase dosarul DIPI 2

Actiunea disciplinara

Povestea rechizitoriului infirmat

Cine este Florentina Mirica

Florentina Mirica a fost sefa Serviciului combatere a coruptiei in justitie din Directia Nationala Anticoruptie ( DNA ), pozitie din care a instrumentat mai multe dosare mediatizate. Unul dintre cele mai cunoscute este cel al fostului vicepremier Gabriel Oprea (referitor la masina de lux). De altfel, actiunea disciplinara are legatura cu aceasta ancheta "Respinge actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara impotriva paratei Mirica Florentina, procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru savarsirea abaterilor disciplinare prev. de art. 99 lit. a), j) si m) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca neintemeiata.Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.", se arata pe ordinea de zi solutionata a Sectiei din CSM.Florentina Mirica activeaza in prezent la Parchetul Capitalei.In mai 2019, Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de fostul procuror DNA Florentina Mirica pentru mai multe presupuse abateri disciplinare.Inspectorii sustin ca Florentina Mirica ar fi comis "abaterile" atunci cand a dat un e-mail intern catre colegii ei si a pus la indoiala "probitatea profesionala a sefului Sectiei de combatere a coruptiei din cadrul DNA", procurorul Danut Volintiru, cand a postat pe intranetul DNA rechizitoriul DIPI 2 si cand si-ar fi transferat de pe e-mailul de serviciu pe cel personal mai multe documente.Este vorba de un rechizitoriu care ii viza pe fostul sef al Politiei Romane, Petre Toba , pe fostii sefi ai DIPI Gelu Oltean, Nelu Zarnica, Gheorghe Nicolae, Rares Vaduva si altor 10 ofiteri din cadrul serviciului secret.Acest rechizitoriu a fost infirmat de procurorul-sef Danut Volintiru, cel care conduce ca interimar Sectia I-a din DNA, de investigare a infractiunilor de coruptie . Dupa infirmarea rechizitoriului, Florentina Mirica a cerut incetarea activitatii la DNA si continuarea activitatii la Parchetul Capitalei.Acesta este al doilea caz privind deturnarile de fonduri de la serviciul secret al MAI. Primul rechizitoriu, trimis in judecata in mai 2016, il vizeaza pe fostul ministru de Interne Gabriel Oprea. In acest caz, era vorba de deturnarea unor fonduri DIPI pentru achizitia unor bunuri folosite de acesta pentru jacuzzi, canapele, televizoare cu plasma si o limuzina Audi A 8 "full option".Mirica a candidat fara succes la sefia DNA, intr-o procedura in care fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader , nu a acceptat pe niciunul dintre cei patru candidati inscrisi la concurs. De-a lungul timpului, ea a realizat mai multe dosare mediatizate: judecatorul Stan Mustata , afaceristul Dinel Staicu - "Spaga pentru achitare", fostul boxer Rudel Obreja - "Spaga la Curtea Suprema", afaceristul Catalin Chelu - "Mita la MAI", judecatoarele Antonela Costache si Viorica Dinu - "Reteaua judecatoarelor de la Tribunalul Bucuresti" sau Veronica Carstoiu- "Regina spagii din justitie".In 2016, Florentina Mirica a facut rechizitorii in doua dosare celebre: cazul Limuzina - Gabriel Oprea si cel privindu-i pe sefi de la Oficiul National pentru Protectia Martorilor (ONPM), cel mai cunoscut nume fiind al chestorului Adrian Barascu, acuzati tot de deturnarea fondurilor operative.