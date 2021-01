Adina Florea a fost reclamata de CSM la Inspectia Judiciara. Procuroarea ar fi dat dovada de rea credinta in anchetarea Laurei Codruta Kovesi

Solicitarea lui Ban

Este vorba de abaterea disciplinara prevazuta de dispozitiile art. 99 alin. 1 lit. t din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, constand in exercitarea functiei cu rea credinta sau grava neglijenta, "in ceea ce priveste respectarea dispozitiilor de drept material si procesual in procedura luarii masurii preventive a controlului judiciar fata de procurorii Laura Codruta Kovesi si Alfred Savu.""Masura a fost dispusa in urma publicarii in mass media, prin intermediul mai multor articole de presa, a considerentelor retinute in cuprinsul hotararilor judecatoresti pronuntate de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie prin care au fost admise, in anul 2019 si anul 2020, contestatiile formulate impotriva masurii preventive a controlului judiciar dispus fata de doamna procuror Laura Codruta Kovesi si domnul procuror Alfred Savu," arata CSM. Cristian Ban, fost vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a cerut marti, 12 ianuarie, in sedinta CSM sesizarea Inspectiei Judiciare fata de procuroarea Adina Florea de la Sectia Speciala.Cristian Ban a invocat deciziile definitive ale Inaltei Curti care a respins definitiv masurile de control judiciar dictate fata de Laura Kovesi si fostul procuror DNA , Alfred Savu, unde sunt enuntate grave erori de procedura.